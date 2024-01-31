Количество атак увеличилось вдвое, россияне полностью уничтожают город - Штупун

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку. Враг использует запрещенное оружие для ударов по украинским позициям.

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Россияне увеличили количество атак в Авдеевке / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты увеличили количество атак на Авдеевском направлении. Враг наступает на всех направлениях. Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

Оккупанты пытаются уничтожить Авдеевку и захватить ее. Сначала враг уменьшил количество атак, но сейчас их количество увеличилось вдвое. Только за сутки украинские военные отбили 37 атак врага возле Авдеевки. Украинские военные держат оборону.

"Наши воины стойко держат оборону, но враг не оставляет попытки уничтожить Авдеевку и пытается идти вперед на всех направлениях, в основном пехота. Очень много штурмов. Так, за прошедшие сутки отбито 37 атак в районе самой Авдеевки, также у Первомайского и у Невельского", - сказал Штупун. видео дня

Вражеские войска применяют боеприпасы с химическими веществами для ударов по позициям украинских военных. Оккупанты бьют запрещенным оружием по несколько раз в сутки.

"Есть средства защиты - это противогазы, и сейчас враг применяет, если брать в среднем, от 2 до 5 применений в сутки в зависимости от ветра. Когда есть большой ветер, враг старается не применять, потому что сразу эти газы сносит, и они не имеют эффекта. Сейчас больше всего враг применяет К-51, но по каждому случаю такого применения химических веществ проводится расследование, проводятся анализы. Сейчас больше всего используется хлорпикрин так называемый, который на уровне с фосгеном, хлороцианом и синильной кислотой запрещен. Запрещено его использовать в военных целях, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, и РФ с 1997 года является участником этой конвенции", - заявил Штупун.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин пригрозил "демилитаризованной зоной" за счет украинской территории, чтобы "обезопасить" от обстрелов дальнобойным вооружением ВСУ российские регионы. В этом контексте он вспомнил об уничтожении ВС РФ Авдеевки.

Также, российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций в районе Авдеевки. Российское военное командование применит тактику малых мобильных групп для прорыва обороны ВСУ на этом направлении. Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Помимо прочего, по месту расположения российских оккупантов в Донецке днем 29 января был нанесен удар. Местные коллаборационисты уже сочиняют сказку, что на объекте были гражданские, в то время как российские пропагандисты подтверждают удар по топ-оккупантам. Среди двухсотых есть офицеры, командовавшие наступлением ВС РФ на Авдеевку.

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