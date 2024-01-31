УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Количество атак увеличилось вдвое, россияне полностью уничтожают город - Штупун

Ангелина Подвысоцкая
31 января 2024, 20:49
Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку. Враг использует запрещенное оружие для ударов по украинским позициям.
ВСУ
Россияне увеличили количество атак в Авдеевке / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты увеличили количество атак на Авдеевском направлении. Враг наступает на всех направлениях. Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

Оккупанты пытаются уничтожить Авдеевку и захватить ее. Сначала враг уменьшил количество атак, но сейчас их количество увеличилось вдвое. Только за сутки украинские военные отбили 37 атак врага возле Авдеевки. Украинские военные держат оборону.

"Наши воины стойко держат оборону, но враг не оставляет попытки уничтожить Авдеевку и пытается идти вперед на всех направлениях, в основном пехота. Очень много штурмов. Так, за прошедшие сутки отбито 37 атак в районе самой Авдеевки, также у Первомайского и у Невельского", - сказал Штупун.

видео дня

Вражеские войска применяют боеприпасы с химическими веществами для ударов по позициям украинских военных. Оккупанты бьют запрещенным оружием по несколько раз в сутки.

"Есть средства защиты - это противогазы, и сейчас враг применяет, если брать в среднем, от 2 до 5 применений в сутки в зависимости от ветра. Когда есть большой ветер, враг старается не применять, потому что сразу эти газы сносит, и они не имеют эффекта. Сейчас больше всего враг применяет К-51, но по каждому случаю такого применения химических веществ проводится расследование, проводятся анализы. Сейчас больше всего используется хлорпикрин так называемый, который на уровне с фосгеном, хлороцианом и синильной кислотой запрещен. Запрещено его использовать в военных целях, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, и РФ с 1997 года является участником этой конвенции", - заявил Штупун.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин пригрозил "демилитаризованной зоной" за счет украинской территории, чтобы "обезопасить" от обстрелов дальнобойным вооружением ВСУ российские регионы. В этом контексте он вспомнил об уничтожении ВС РФ Авдеевки.

Также, российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций в районе Авдеевки. Российское военное командование применит тактику малых мобильных групп для прорыва обороны ВСУ на этом направлении. Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Помимо прочего, по месту расположения российских оккупантов в Донецке днем 29 января был нанесен удар. Местные коллаборационисты уже сочиняют сказку, что на объекте были гражданские, в то время как российские пропагандисты подтверждают удар по топ-оккупантам. Среди двухсотых есть офицеры, командовавшие наступлением ВС РФ на Авдеевку.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка вторжение России
Реклама

Главное за день

Украина пойдет в новое контрнаступление уже весной - Буданов

Украина пойдет в новое контрнаступление уже весной - Буданов

21:15 Украина
Количество атак увеличилось вдвое, россияне полностью уничтожают город - Штупун

Количество атак увеличилось вдвое, россияне полностью уничтожают город - Штупун

20:49 Украина
ЕС даст Украине миллион боеприпасов, но с опозданием: Боррель назвал сроки

ЕС даст Украине миллион боеприпасов, но с опозданием: Боррель назвал сроки

20:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:50

"Папа, я живой": отец рыдает, услышав голос сына, который вернулся из плена

21:15

Украина пойдет в новое контрнаступление уже весной - Буданов

20:54

Два знака зодиака столкнутся с трудностями жизни в феврале

20:49

Количество атак увеличилось вдвое, россияне полностью уничтожают город - Штупун

20:48

ЕС даст Украине миллион боеприпасов, но с опозданием: Боррель назвал сроки

США на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в ТехасеСША на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в Техасе
20:46

"Горло болит после нее": Билозир назвала самую нелюбимую украинскую звезду

20:36

20 тысяч украинских солдат пройдут подготовку в странах ЕС - Боррель

20:24

Суд ООН вынес первое решение против России: СМИ называют это "историческим днем"Видео

20:12

"Очищаем Крым от РФ": Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек

Реклама
20:08

Гороскоп на февраль 2024 года: Весы рискуют потерять любовь, но выиграть в лотереюВидео

19:44

Чем полезен мед: врач рассказал про удивительные свойства этого продукта

19:35

"Папочка, привет": полицейский впервые после плена позвонил родным, плакали всеФотоВидео

19:28

Страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине: детали

19:15

Лунный календарь на 1 февраля: почему стоит избегать резких движений

19:10

У Украины начинает появляться новейшее оружиемнение

19:05

"Волосы станут роскошными": эксперт советует мыть волосы всего два раза в неделю

18:55

В Украину идет весеннее потепление: некоторые области будет заливать дождями

18:53

Спортзалы и кафе, но без "бусов": в ТЦК Киева рассказали, как и где вручают повестки

18:49

"Путин мечтает об эпических победах": эксперт рассказал, когда наступление РФ "захлебнется"

18:44

"Достают до Москвы и Урала": генерал назвал самое эффективное оружие для ударов по РФ

Реклама
18:29

Они живут под сотнями бомб: сколько людей остается в Авдеевке по сей день

18:06

Секунда - и все поле укрыло снарядами: как ВСУ встретили оккупантов возле СтеповогоВидео

17:58

Помощь Запада "в обмен" на переговоры с РФ: эксперт назвал сценарий от Трампа

17:52

Налет в чайнике исчезнет мгновенно: женщина поделилась гениальным способом

17:43

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: в Севастополе вспыхнул пожар

17:17

Целуют землю и рыдают: появилось трогательное видео с возвращением пленныхФотоВидео

17:05

Россияне "прогрызают" оборону: в ВСУ рассказали о боях за Авдеевку

17:02

4 лучших метода, как убрать запах мяса из холодильника: и следа не останется

16:59

"Лишит счастья": можно ли маме стричь взрослую дочь и наоборот

16:59

Путин цинично об уничтожении Авдеевки: работаем над демилитаризованной зоной

16:49

Когда и как правильно сажать клубнику: собирать будете ведрами

16:38

В Украину вернули людей из списка на обмен 24 января, но не всех: что известноФото

16:33

Евровидение-2024: в каком полуфинале выступит конкурсант из Украины

16:32

Угроза нападения на Казахстан: генерал СБУ назвал ультиматум России от Китая

16:28

Без подготовки не примут: мужчин на госслужбу будут брать только с военным опытом

16:13

Уже не скрывают паники из-за конфискации активов: Захарова закатила истерику

16:05

Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в ДнепреФотоВидео

15:50

FAVBET и "Відсіч" объединяют усилия для лучшей подготовки украинских защитников реклама

15:49

В Украине снарядный голод: Кулеба заявил о запасном плане для фронта

15:46

Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

Реклама
15:24

"Интенсивность атак будет расти": Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ

15:23

Больная раком четвертой степени звезда "Беверли Хиллз" сообщила о чуде

15:18

Мобилизация 2024: в одной из областей внедрили новацию - от повесток не убежать

15:15

Вытащили счастливый билет: 5 знаков зодиака, которым повезет в феврале

15:15

41-летняя звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замужВидео

15:10

Начнутся масштабные боевые действия: в Минобороны Эстонии дали прогноз на 2024 год

14:56

Как избавиться от жирного пятна на куртке: помогут два простых средства

14:53

Бывшая Остапчука рассказала, почему не отказывается от его фамилии

14:47

РФ может пойти войной на Европу, воспользовавшись ее слабостью: эксперт назвал условие

14:44

Все плачут и обнимаются: домой в Украину вернулись 207 военнопленныхФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять