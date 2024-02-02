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"70% состава штурмовых групп": в ВСУ рассказали об огромных потерях РФ на Херсонщине

Алёна Воронина
2 февраля 2024, 12:40
РФ сосредоточила на левобережье Днепра более 70 тысяч оккупантов, но из-за больших потерь российские войска вынуждены постоянно перемещаться и маневрировать.
Российские военные
В ВСУ рассказали об огромных потерях оккупантов на Херсонщине/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Страна-агрессор Россия сосредоточила на временно оккупированных частях Херсонской и Донецкой областей более 70 тысяч оккупантов. При этом у российских захватчиков огромные потери во время штурмов – проводя такие операции, россияне теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава.

Из-за больших потерь российские оккупанты вынуждены постоянно маневрировать и перебрасывать свои подразделения между различными направлениями. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они постоянно меняются и в количественном, и в качественном составе. Потому что, страдая от неудачных штурмовых действий, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. Так что и подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасываться на разные направления. Сейчас общая группировка врага на левом берегу (Херсонщина, Запорожье) оценивается в более 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники", – отметила Гуменюк.

видео дня

При этом российские оккупанты не все свои силы бросают на линию фронта. Часть они держат в тылу, откуда при необходимости привлекают как дополнительный ресурс.

В то же время Гуменюк отметила, что в целом на оккупированном левобережье Херсонщины сейчас очень сложная ситуация. Пресс-секретарь рассказала, что российские оккупанты активно атакуют позиции украинских военных, и динамика штурмов истощает защитников Украины. Так, если в позапрошлые сутки захватчики совершили лишь три попытки пойти на штурм, то за прошедшие сутки было уже 13 таких попыток. Однако бронетехнику оккупанты пока не используют – они пытаются сэкономить ее до тех моментов, когда украинские военные будут мощнее действовать.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ситуация в Херсонской области

Ранее сообщалось, что представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что на Херсонщине, на левом берегу Днепра, в районе села Крынки, российские оккупанты привлекают свои "элитные" войска.

Также начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российская армия активно возводит оборонительные укрепления на временно оккупированном левобережье Херсонской области и в аннексированном Крыму. Она отметила, что армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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война в Украине вторжение России Херсонская область Наталья Гуменюк
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