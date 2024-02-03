Ситуация на Купянском направлении: Сырский сообщил о важном решении

Сырский отметил, что российское военно-политическое командование продолжает перебрасывать на Купянское направление резервные подразделения для наступления.

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Сырский рассказал о ситуации на Купянском направлении / Коллаж Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Сухопутные войска ВС Украины

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский отправился в очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые осуществляют оборону на Купянском направлении. Об этом пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила в Фейсбуке.

Сырский отмечает, что ситуация на этом направлении остается напряженной. На всех фронтовых участках происходят тяжелые бои. Российские оккупационные войска продолжают наступление на Купянском направлении с высокой интенсивностью и постоянно подтягивают резервы.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины заслушал доклады командиров и провел оперативные совещания. Были обсуждены возможные сценарии действий противника на основе результатов разведки.

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"С целью решения проблемных вопросов, которые критически важны для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств", - отметил командующий.

Кроме того, Сирский отметил, что ключевыми направлениями работы ВСУ на этом направлении остается слаженное применение всех средств огневого поражения, эффективное ведение разведки, защита наших подразделений с помощью радиоэлектронной борьбы, а также сохранение жизни украинских военных.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону на этом направлении фронта, нанося значительные потери наступающим войскам врага. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что на сегодняшний день нет угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков.

Российские оккупанты пытаются активно наступать на востоке Украины, но пока не достигли стратегических успехов.

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