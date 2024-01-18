Ситуация остается напряженной: Сырский побывал в воинских частях под Купянском

Российская армия не прекращает штурмов на Купянском направлении.

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Сырский побывал в воинских частях под Купянском / коллаж: Главред, фото: Александр Сырский

Сегодня, 18 января, командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении. Об этом командир сообщил в своем Telegram-канале.

По словам командующего, ситуация на направлении по прежнему остается очень сложной, потому что российские захватчики не прекращают ведение активных штурмовых действий и осуществляют интенсивное огневое поражение.

Также он сообщил, что основные усилия оккупанты сосредатачивают на вытеснении подразделений Украины из Купянских лесов, а также на захвате Синьковки.

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Помимо прочего, Александр Сырский вместе с командирами частей проанализировал дальнейшие действия противника и проработал варианты для Сил обороны Украины.

"Непосредственно на местах заслушал доклады командиров по обстановке, которая сложилась и характера действий врага. Вместе с командирами воинских частей проанализировали вероятные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения. Несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении мы держим оборону и уничтожаем врага", - резюмировал Сырский.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" оккупационные войска России активизировались, они начали наступательные операции по всей линии фронта. В то же время, силы обороны Украины продолжают держать оборону на этом направлении и по возможности переходят в контрнаступление.

Также, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что днем 18 января российская оккупационная армия нанесла 6 авиаударов по Орехову Запорожской области, в результате чего уничтожен целый подъезд многоэтажки.

Помимо прочего, российские оккупационные войска пытаются перерезать дороги, которые ведут в Авдеевку для того, чтобы окружить город и оставить Силы обороны Украины на этом направлении без надлежащего снабжения. Об сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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