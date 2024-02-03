Удары по кораблям РФ: Украина уничтожила пятую часть Черноморского флота - СМИ

По данным немецких аналитиков, Украина смогла уничтожить пятую часть "непобедимого" Черноморского флота России.

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Украина потопила пятую часть "непобедимого" Черноморского флота РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российскому Черноморскому флоту. За время полномасштабной войны России против Украины, потери флота РФ в Черном море составляют 20%. Об этом сообщает эксперт издания Bild Юлиан Рёпке.

Как пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, и российская пропаганда продвигала нарратив о его якобы "непобедимости".

"Но после уничтожения крейсера "Москва" флот навсегда отошел от берегов Украины. Всего с тех пор в открытом море и в доках уничтожено 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе. Буквально на днях в Крыму морскими беспилотниками потопили ракетный катер "Ивановец", - пишет аналитик. видео дня

По подсчетам немецкий эксперта по Украине Маттиа Неллеса, если судить по общему тоннажу кораблей, потери флота составляют уже 20%.

Инфографика: X / mattia_n

"Если смотреть на историю, Россия не является значительной военно-морской державой. Силой страны всегда была ее армия, а не флот. Это касается и Черного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну 1854 года и после революции 1918 года", - заявил BILD историк Ян Берендс из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере.

По его словам, успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков".

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 февраля, во временно оккупированном Крыму, был уничтожен ракетный катер российского Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Корабль "Ивановец", который был затоплен Силами обороны Украины, был гордостью для российского флота, поскольку на вооружении российского военно-морского флота было всего три таких корабля.

Потопление ракетного катера "Ивановец" является еще одним шагом в прекращении незаконных действий Черноморского флота РФ в украинских водах. Об этом сообщил военный эксперт и директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

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