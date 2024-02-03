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Ситуация сложная: экс-командир "Айдара" назвал причины вывода войск из Авдеевки

Юрий Берендий
3 февраля 2024, 12:06
По словам военного, российские оккупанты прорываются к единственной трассе через которую осуществляется снабжение украинского гарнизона в Авдеевке.
Ситуация сложная: экс-командир 'Айдара' назвал причины вывода войск из Авдеевки
Экс-командир "Айдара" рассказал о боях за Авдеевку / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Захват российскими оккупационными войсками города Авдеевка не будет иметь никакой стратегической выгоды. Россияне продолжают применять тактику "мясных штурмов" для продвижения на этом направлении. Об этом рассказал ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "24 Каналу".

"У них старый проверенный способ - мясные штурмы. Ими они и берут. Я сейчас скажу страшную вещь. Это ни в коем случае не о том, что нашим ребятам там легко, нет, им очень трудно. Но с точки зрения страшной арифметики войны - нам сейчас выгодно, что россияне так упорно берут Авдеевку. Соотношение потерь в Авдеевке сейчас один к двенадцати. За каждого нашего погибшего защитника умирает 12 россиян. Это абсолютно страшная мясорубка, которая перемалывает их резервы. И чем дольше она работала бы, тем нам лучше", - сказал Дикий.

Он также отметил, что вести оборону в Авдеевке очень трудно. Дикий добавляет, что ребята, которые находятся там, рассказывают, что условия страшные. Однако они верят, что важно выдерживать, потому что это имеет смысл. Они даже не говорят, чтобы их вывели оттуда, а наоборот.

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По его словам, по всему фронту существует проблема "снарядного голода". Бывший командир роты батальона "Айдар" отмечает, что в условиях "снарядного голода" существует угроза потерять город.

"Если бы не это, то я был бы уверен, что мы еще месяцами сможем держать Авдеевку. Но, к сожалению, в условиях "снарядного голода" это под вопросом", - сказал он.

Дикий считает, что российские войска не смогут захватить саму Авдеевку во время этих штурмов. Однако единственная дорога, через которую происходит логистическое обеспечение Авдеевки - это трасса через Орловку. Оккупанты уже достаточно близко к ней, они продолжают продвигаться с целью перерезать ее и оставить украинский гарнизон в Авдеевке без снабжения.

"Если они выйдут к трассе, то ее перережут. Если долго сдерживать эти мясные штурмы, когда наша артиллерия будет молчать из-за нехватки снарядов, то россияне все-таки выползут. В таком случае никто не будет оставлять там гарнизон, никто не будет делать второй Мариуполь. Тогда придется отходить", - сказал военный.

Он отмечает, что для россиян это на самом деле не будет иметь никакой стратегической выгоды.

Дикий указал, что ни один умный генерал, даже российский, не стал бы тратить такой грандиозный человеческий ресурс для достижения такого ограниченного результата. Поэтому, по его словам, ситуация в Авдеевке позволяет сделать вывод, что наступать в этом направлении приняли решение не генералы, а кто-то значительно более высокого уровня.

"Это чисто политическое решение. И еще раз повторюсь: пока Россия его реализует, нам это выгодно, потому что нам надо оставить там россиян как можно больше", - резюмировал военный.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин цинично сообщил, что войска РФ на Авдеевском направлении, как он утверждает, создают демилитаризованную зону. По его словам, оккупанты будут действовать аналогично и на других направлениях.

Россияне продолжают проводить наступательные операции на Авдеевском направлении, но безуспешно, сообщил начальник службы связей с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что в Авдеевке продолжает оставаться гражданское население. Людей обеспечивают самым необходимым, но с каждым разом становится все сложнее завозить воду, еду и медикаменты, поскольку россияне обстреливают дороги.

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война в Украине Авдеевка
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