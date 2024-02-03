В РФ вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта за "поддержку Украины"

Московский врач Надежа Буянова якобы назвала погибшего российского захватчика "законной целью для Украины".

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Анастасия Акиньшина написала донос на 67-летнего врача Надежу Буянову / Коллаж: Главред, фото: Telegram, МО РФ

В России жена оккупанта донесла на врача-терапевта за то, что она якобы назвала погибшего российского захватчика "законной целью для Украины". Против врача возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию.

Инцидент произошел в Москве. Вдова оккупанта Анастасия Акиньшина записала видео, в котором пожаловалась на врача Надежду Буянову.

Акиньшина заявила, что во время приёма Буянова поинтересовалась, что не так с поведением ее 7-летнего сына. Акиньшина ответила, что его отец погиб во во время так называемой "СВО", а по факту - агрессивной войны РФ против Украины.

видео дня

На что врач-терапевт якобы ответила, что он был "законной целью для Украины". И добавила, что "Россия напала на Украину, поэтому всё справедливо".

"Ну, милочка, что же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины", - якобы так Буянова сказала Акиньшиной.

"Куда мне жаловаться, чтобы ее [врача] из страны выкинули или посадили", - заявила жена ликвидированного оккупанта.

Смотрите видео - Вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта:

Буянова утверждает, что не произносила подобных слов и никаких доказательств "насмешки" нет.

В итоге Акиньшина написала заявление, в котором потребовала привлечь к ответственности 67-летнего врача.

Заявление Акиньшиной / Фото: Mash

Против Буяновой возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Накануне у нее провели обыск. В квартиру не пускали адвоката. Как сообщает Telegram-канал Astra, полицейские отобрали у врача телефон и читали личные переписки, когда дело ещё заведено не было. Буянову допрашивали всю ночь.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить в отношении Буяновой уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии. Однако, как сообщил ее адвокат Оскар Черджиев, Буянова за "дискредитацию" никогда не привлекалась.

По сведениям Astra, врача уволили из московской поликлиники одним днём без оснований. Также Акиньшина заявила, что и главврача больницы также снимут с должности.

Интересна и реакция жителей страны-агрессора РФ на инцидент. Вот что пишут в Сети россияне:

"Врач приехала из Украины. Сколько их таких здесь...Надо отправлять к своим";

"Терапевта в зону СВО";

"Как бы там ни было, ребенок при чем? Кончить тварь. Я достаточно лоялен к любой точки зрения, но не в этом случае";

"Хорошо бы запись этого диалога выложить! Если реально такие слова были, то врача надо привлекать за дискредитацию! Сам факт погибшего отца, уже травмировал ребенка и необходимо со стороны медика проявить как минимум участие".

Как сообщал Главред, российская актриса Мария Шукшина призвала писать доносы на тех звезд, которые не поддержали войну в Украине и убийства мирных граждан.

Ранее российские пропагандисты из организации "Зов народа" опубликовали обращение к руководству Следственного комитета РФ и Министерства внутренних дел страны, в котором требуют допросить российскую певицу Аллу Пугачеву. В доносе они утверждают, что Пугачева финансирует Вооруженные Силы Украины и называет население России "холопами и рабами". Максимальное наказание за это нарушение предусматривает штраф в размере 10 000 рублей.

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