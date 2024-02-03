Считались самыми мощными: Канада может передать Украине десятки тысяч ракет – CBC News

Хотя у Канады есть более 80 тысяч ракет CRV7 и их двигателей, не все они имеют боеголовки.

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Ракеты CRV7 рассматриваются как часть возможного будущего пакета военной помощи / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, magellan.aero, pixabay.com

Минобороны Канады изучает возможность передачи Украине ракет "воздух-земля" CRV7, которые планировали утилизировать.

На вооружении Каналы есть 83 303 ракеты CRV7. Три года назад федеральное правительство подписало контракт на их утилизацию в течение нескольких лет, передает CBC News.

Консерваторы требуют от либерального правительства передать Украине десятки тысяч этих ракет.

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"Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации, оружие должно быть передано Украине", – заявил лидер оппозиции Пьер Полиев.

В пятницу Министерство национальной обороны Канады признало, что ракеты рассматриваются как часть возможного будущего пакета военной помощи.

По словам представителя оборонного ведомства, проблема заключается в том, что, хотя Канада все еще имеет десятки тысяч ракет и их двигателей, не все они имеют боеголовки.

"Перед тем, как отправить оборудование в Украину, мы тесно координируем свои действия с Украиной, чтобы убедиться, что любая помощь будет соответствовать ее военным потребностям, а также изучаем оперативную эффективность оборудования", – сказал Дэниел Минден.

Он добавил, что сначала Канада должна провести испытания, чтобы убедиться, что это оборудование является эффективным и безопасным для транспортировки в Украину.

Ракета CRV7 / Фото: magellan.aero

Отметим, ракета CRV7 была разработана во время холодной войны и произведена компанией Bristol Aerospace в Виннипеге. Ракеты сняты с вооружения в начале 2000-х годов.

CRV7 считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" в свое время и все еще находилась на вооружении союзных стран во время войны в Афганистане.

Военная помощь Канады Украине

В январе идание CTV News писало о том, что Канада до сих пор не передала Украине ЗРК NASAMS, который пообещала около года назад. Даже приблизительные сроки возможной поставки зенитно-ракетного комплекса неизвестны.

Отметим, Оттава объявила о планах передать Киеву систему противоракетной обороны класса "земля-воздух" стоимостью 406 миллионов долларов 10 января 2023 года.

В июне 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во время визита в Киев о большом пакете военной помощи для Украины. Его размер составляет 500 миллионов канадских долларов (более 373 миллионов долларов США).

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