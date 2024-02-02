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ВСУ захватили позиции россиян: полковник раскрыл детали "горячих" боев под Бахмутом

Руслана Заклинская
2 февраля 2024, 16:25
Несмотря на ложные заявления российских пропагандистов о захвате Богдановки, Силы обороны удерживают контроль над половиной этого населенного пункта.
ВСУ захватили позиции россиян: полковник раскрыл детали 'горячих' боев под Бахмутом
На Бахмутском направлении линия боевого соприкосновения динамична / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

На Бахмутском направлении линия боевого столкновения остается динамичной, некоторые позиции переходят из рук в руки. Самыми горячими точками являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещеевка. Об этом сообщил полковник, командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ Сергей Сидорин в эфире "Эспрессо".

Полковник НГУ отметил, что заявления российских СМИ о захвате Богдановки являются ложными. Украинские военные удерживают половину этого населенного пункта.

"Бахмутское направление и в дальнейшем остается тяжелым, враг не оставляет попыток проведения штурмовых действий. За прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений с противником. Самыми горячими точками на сегодня являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещеевка. Несмотря на заявления российских СМИ о захвате Богдановки, это не соответствует действительности. Силы обороны Украины продолжают удерживать половину этого населенного пункта. Линия боевого соприкосновения динамичная, некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки", - рассказал Сидорин.

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По его словам, возле Ивановского во время штурмовых действий оккупанты используют технику, чтобы быстро приблизиться к позициям украинских защитников и высадить свой десант. Однако благодаря действенной работе аэроразведки такие попытки выявляются заранее и враг, неся потери от огневого поражения, отступает.

"Относительно населенного пункта Клещеевка. Силы обороны Украины провели контрштурмовые действия, захватив несколько позиций, которые противник занял ранее. Линия боевого столкновения проходит в 5-7 км от Часового Яра, поэтому враг имеет возможность наносить по городу огневого поражения из артиллерийских систем крупного калибра, также при благоприятных погодных условиях применяет авиацию, разведывательные и ударные БПЛА", - добавил полковник.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, войска России на Бахмутском направлении изменили тактику и перестали штурмовать украинские позиции небольшими пехотными группами. Пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников объяснил, что из-за промерзания земли враг может использовать технику.

Также российские оккупационные войска пытались провести наступательную операцию на Бахмутском направлении, но Силы обороны Украины отбили попытки противника и нанесли огневое поражение в местах его скопления. Враг отказался от наступательных действий, но ситуация остается сложной.

Как сообщал Главред, Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" заявил, что тактические усилия врага не имеют дальнейшего успеха, а ВСУ пытаются выбить противника с позиций.

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война в Украине ВСУ Бахмут война России и Украины
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