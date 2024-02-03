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Огромные потери: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

Юрий Берендий
3 февраля 2024, 14:15
Гуменюк отметила, что российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра несмотря на значительные потери.
Огромные потери: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра
В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Украинские военные продолжают удерживать свои позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские оккупанты несмотря на значительные потери в "живой силе" пытаются атаковать позиции Сил обороны Украины на этом направлении фактически непрерывно. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Украинские военные продолжают работу по удержанию позиций на левобережье, по системному отражению штурмов, потому что их враг не прекращает. Количество штурмов противник время от времени сокращает до одной-двух попыток за сутки, но потом снова количество атак увеличивается до полутора десятков. За минувшие сутки зафиксировано семь штурмов", - отметила Гуменюк.

По ее словам, все попытки штурмов не приносят успеха для врага, но в то же время они очень изнурительны для украинских подразделений. В частности, из-за проблем с логистикой для Сил обороны Украины на левом берегу Днепра.

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Она также подчеркнула, что враг избегает использования тяжелой техники и пытается экономить ее. Гуменюк добавила, что украинские защитники на Южном направлении наносят значительные потери врагу.

"Потери мы создаем достаточно системно, поскольку работают очень мощно и наши соседи, оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия", и наши подразделения. Фактически каждый день в сведениях фигурирует цифра от 30 до 80 оккупантов, подтверждение смерти которых мы имеем. Также есть санитарные потери примерно в таких же пределах", - сказала Гуменюк.

Гуменюк отметила, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", потери врага значительно больше из-за того, что они действуют на суше, поэтому боевые столкновения боевые столкновения там происходят чаще.

"У нас же, на левобережье, продолжается контрбатарейная борьба. В основном это связано с преодолением водной преграды огневыми подразделениями, ракетно-артиллерийскими", - пояснила Гуменюк.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, Наталья Гуменюк сообщила, что Силы обороны Украины смогли расширить плацдарм на левом берегу Херсонщины.

Она отметила, что российские оккупационные войска активизировали использование дронов для наступления на позиции украинских военных на левобережье Днепра.

Также, российское командование на этом направлении запретило своим войскам использовать бронетехнику для атаки на плацдармы Сил обороны Украины на левом берегу Днепра.

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