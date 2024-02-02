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"Выбить их оттуда будет тудно": аналитик о закреплении ВС РФ в Авдеевке

Елизавета Бельмас
2 февраля 2024, 18:14обновлено 2 февраля, 18:57
Оккупанты предпринимают попытки закрепиться в районах Авдеевки, а у ВСУ максимально не хватает снарядов для борьбы.
Аналитик о закреплении ВС РФ в Авдеевке
Аналитик о закреплении ВС РФ в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Российские захватчики без остановки пытаются обустроить позиции внутри домов в самой Авдеевке, для этого они стараются передвигаться группами по несколько человек. В этот же момент Силы обороны Украины крайне нуждаются в боеприпасах, которых не хватает. Об этом в интервью редакции Фокус рассказал соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

По словам аналитика российские солдаты имеют такое количество боеприпасов, которое им позволяет даже не прицельно стрелять, не говоря уже о частоте обстрелов. Однако ВСУ с начала войны действует в недостатке снарядов для артиллерии и сейчас этот недостаток стал максимально ощутим.

Также Погорелый добавил, что единственными случаями, когда вражеская армия испытывала проблемы с боеприпасами были те ситуации, когда украинские защитники поражали склады со снарядами.

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"Конечно, основные потребности ВСУ в снарядах покрывают западные партнеры, а мы видим, какая сейчас ситуация, ведь обещанного миллиона снарядов Украина не получила. Сейчас речь идет уже о 600 тысячах снарядов и то мы их еще не видим на фронте", - говорит Роман Погорелый.

Он утверждает, что это указывает на то, что западное ВПК не может быстро производить и покрывать потребности, особенно, если учесть попытки блокировки помощи для Украины некоторыми политиками.

При этом, аналитик добавил, что украинское правительство проводит активную работу над производством отечественных боеприпасов.

Также Роман Погорелый рассказал, что ситуация под Авдеевкой крайне динамична и на данный момент невозможно дать четкий ответ о том, чьи силы и где закрепились, поскольку враг старается в настоящем времени окопаться так, чтобы выбить его оттуда было невозможно.

"Оккупанты действуют последовательно и закрепляются в зданиях мелкими группами, даже по одному человеку могут накапливать в домах, — говорит эксперт, — Таким образом основной опасностью является именно это, ведь потом выбивать врага из зданий будет трудно", - резюмировал Роман Погорелый.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска прорываются к важной трассе, которая обеспечивает логистику украинского гарнизона в Авдеевке. Ситуация в Авдеевке сложная, однако Силам обороны выгодно удерживать позиции в городе из-за значительных потерь противника. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Также, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области. Силы обороны Украины отражают вражеские атаки. На Таврическом направлении остается высокой угроза применения противником ракет и БПЛА по гражданским и военным объектам.

При этом,в почти полностью уничтоженной Авдеевке остаются жить граждане Украины. О том, как они там живут, рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.По его словам, за одни сутки враг может сбросить на город до сотни бомб.

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