'Путин будет ликвидирован': историк рассказал о планах российской элиты

Алферов говорит, что Путин перешел черту, и российские элиты уже нуждаются в другом лидере.

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Историк рассказал о гибели Путина / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Историк Александр Алферов заявил, что президент России Владимир Путин обречен либо на отстранение от власти, либо даже на физическую ликвидацию.

"Я просто убежден, что он будет ликвидирован. Вся российская система построена на том, что есть лидер-хозяин и он начинает так себя чувствовать, что мешает элитам. Давайте проанализируем, кто из российских правителей умер собственной смертью? Николай II - расстрелян, Ленин - умер в результате распространения нейросифилиса и покушения, когда в него всадили обойму. Сталин с инсультиком в кабинете прилег, по приказу Берии его перекладывали с кровати на кровать вниз головой, чтобы он таки подох. Хрущева - отстранили, Брежнев умер своей смертью. Потом Черненко и Андропов - рыбкой, говорят, отравили. Потом Горбачев и Ельцин, которых отстранили", - рассказал историк для РБК-Украина.

Алферов говорит, что Путин перешел черту, и российские элиты уже нуждаются в другом лидере.

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"Их лишили по сути бизнеса, они под санкциями. Они могут сейчас зарабатывать только на внутреннем рынке - на нефти, газе. Российские бизнесмены понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина. Будет ли Путин убит или отстранен, так как Хрущев, или Ельцин - мы не знаем. Но, скорее всего, Путин своей смертью не умрет", - предположил историк.

Напомним, что Владимир Путин цинично назвал войну в Украине "гражданской" и вспомнил о "братских народах". Российский диктатор в очередной раз повторил нарратив о "братских народах" и заявил, что сейчас в Украине идет "гражданская война".

СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина. Украинские силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей дронов, что позволяет им долетать вглубь России.

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