Удары ракетами и дронами: Зеленский назвал одну из главных целей для атак РФ

Украина готовии переговоры с партнерами по поводу усиления средств ПВО, рассказал президент.

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Владимир Зеленский рассказал о целях ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетил Кривой Рог, где провел совещание по водообеспечению и защите объектов энергетики городов и сел Днепропетровской области.

"Сейчас (посетил – ред.) Кривой Рог, весь район и другие громады области, совещание по энерго- и водообеспечению городов и сел Днепровщины, в том числе и Кривого Рога. Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ. Восстановление энергомощностей", - сообщил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Глава государства поблагодарил все ремонтные бригады, задействованные в восстановлении критической инфраструктуры после российских обстрелов.

видео дня

"Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Именно наши предприятия, наш экономический потенциал, этот регион", – подчеркнул президент.

По его словам, украинские власти работают над тем, чтобы добавить возможности сбивать вражеские ракеты и дроны.

"Наши воины Воздушных сил, мобильные огневые группы, каждый, кто воюет против российского воздушного террора, заслуживают нашей с вами благодарности и дальнейшего усиления. В частности, мы готовим новые переговоры с партнерами по этому поводу", — добавил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский откровенно высказался по поводу дефицита систем ПВО. Пока рано говорить о комплексной защите государства, считает Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ. Президент рассказал о заседании Ставки, на которой обсуждали обеспечение фронта и усиление сил ПВО.

Как ранее сообщалось, в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО. Противовоздушные бои идут в Украине фактически ежедневно, подчеркнул Юрий Игнат.

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