Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ: детали важной Ставки

Президент рассказал о заседании Ставки, на которой обсуждали обеспечение фронта и усиление сил ПВО.

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Владимир Зеленский анонсировал усиление системы ПВО / Коллаж: Главред, Фото: kongsberg.com, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой присутствовали командующие основными направлениями и операциями.

"Вместе с ними Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифры во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам президента, рассматривались вопросы их фактического расхода, ежедневной потребности, а также распределения между подразделениями.

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"Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в том числе открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", - отметил он.

Усиление системы ПВО в Украине

Глава государства также подчеркнул, что еще одной важной темой заседания стало укрепление системы ПВО.

"Проанализировали последние российские удары и эффективность воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.

/ t.me/V_Zelenskiy_official

Массированные удары РФ по Украине

Напомним, ночью и утром 8 января РФ запустила крылатые ракеты и дроны по Украине. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К.

Сообщалось, что Кривой Рог был под массированным ракетным ударом. Там были взрывы. Под вражеский удар попал торговый центр и более двух десятков частных домов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки.

Масштабная атака агрессора России на Украину 29 декабря привела к жертвам и частичным проблемам со светом в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Ситуация в энергосистеме Украины в целом оставалась контролируемой.

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