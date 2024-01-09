Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ: детали важной Ставки

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой присутствовали командующие основными направлениями и операциями.
"Вместе с ними Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифры во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам президента, рассматривались вопросы их фактического расхода, ежедневной потребности, а также распределения между подразделениями.
"Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в том числе открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", - отметил он.
Усиление системы ПВО в Украине
Глава государства также подчеркнул, что еще одной важной темой заседания стало укрепление системы ПВО.
"Проанализировали последние российские удары и эффективность воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - добавил Зеленский.
Массированные удары РФ по Украине
Напомним, ночью и утром 8 января РФ запустила крылатые ракеты и дроны по Украине. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К.
Сообщалось, что Кривой Рог был под массированным ракетным ударом. Там были взрывы. Под вражеский удар попал торговый центр и более двух десятков частных домов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки.
Масштабная атака агрессора России на Украину 29 декабря привела к жертвам и частичным проблемам со светом в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Ситуация в энергосистеме Украины в целом оставалась контролируемой.
Больше новостей:
- Как россияне готовили новый ракетный удар по Украине
- Сергей Стерненко. Россияне гордятся ракетной атакой и продолжают мерзнуть
- Ракетные удары по Крыму: Гуменюк рассказала о новых решениях оккупантов