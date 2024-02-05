Россия показывает тревожную тенденцию на фронте - Foreign Affairs

Спустя два года война российская армия улучшила свою адаптивность и научилась внедрению инноваций. Таким образом разрыв качества меж Россией и Украиной сократился, а тенденции на фронте стали тревожными. Об этом рассказал генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Раян в журнале Foreign Affairs.
Согласно словам генерала, в начале войны преимущество было на стороне Украины и она всё еще имеет инновационную военную культуру. Эта культура, в свою очередь, дает возможность быстрого внедрения новой технологии боя и тактики. Однако есть загвоздки.
"Но сложно убедиться, что эти уроки систематизированы и распространены по всем вооруженным силам. Россия, с другой стороны, медленнее учится из-за нежелания сообщать о неудачах и более централизованной философии командования. Но когда Россия наконец чему-то учится, она может систематизировать это в армии и своей большой оборонной промышленности", - отмечает эксперт.
По словам Мик Раяна, эти отличия отображаются на фронте и способах внедрения инновация в государствах. Он утверждает, что Украина лучше справляется с тактической адаптацией и усовершенствованием на поле боя. Россия же лучше в стратегической адаптации, или обучении и адаптации (что влияет на национальную и военную политику)
"Важны обе формы адаптации. Но именно последний тип является самым важным для победы в войнах", - отмечает генерал.
Помимо прочего, он также добавил, что длительность войны позволяет России лучше учиться, адаптироваться и создавать более эффективную современную боевую силу. То есть оккупант медленно, но уверенно фиксирует новые идеи и переделывает тактику.
"Ее стратегическая адаптация уже помогла отразить контрнаступление Украины, а за последние несколько месяцев это помогло российским войскам отобрать у Киева больше территории. В конце концов, если преимущество России в стратегической адаптации сохранится без надлежащего ответа Запада, худшее, что может случиться в этой войне, - это не тупиковая ситуация. Это украинское поражение", - добавил Мик Раян.
Также он выделил аспекты, в которых с начала войны Россия стала сильнее:
- адаптировала структуру командования
- изменила способ ведения ближнего боя
- адаптировалась к обороне
- лучше защищает технику
- стала лучше в применении БпЛА
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, в ВСУ подтвердили, что с октября прошлого года Россия сосредоточила около 40 тысяч военнослужащих и 500 танков возле Купянска. Однако такое количество войск и техники не означает, что все эти танки и люди участвуют в боевых действиях одновременно. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.
Также, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский снова посетил передовую. Он рассказал о достижениях ВСУ на востоке и наградил украинских военных, которые отличились в ходе боев против российских оккупантов.
Помимо прочего, оккупанты РФ не продвинулись в Авдеевке, уличных боев в городе нет. Они зашли в дачный массив, однако речь не идет о городской застройке или улицах города. Об этом заявил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш.
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