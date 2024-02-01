Причина успеха россиян - ошибки наших сил: Селезнев о новом прорыве оккупантов

Угроза захвата Авдеевки остается на высоком уровне. Оккупанты попытаются достичь успеха всеми силами перед выборами в России.

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Селезнев о новом прорыве оккупантов / коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

На фронте в Украине ситуация довольно сложная, в частности, на Купянском направлении. Однако несмотря на то, что это направление крайне важно, российские захватчики всё же концентрируют огромное количество сил на Авдеевке. Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA рассказал, что полная оккупация города может стать "подарком" Путину по случаю выборов в РФ.

По словам эксперта, главное направление на Купянском направлении - Синьковка и ее окрестности. Там вражеские силы продвигаются уже несколько дней подряд. Причиной этого успеха Селезнев называет не столько преимущество россиян в силе и вооружении, сколько череду ошибок, которые допустили военные руководители на местах наших сил.

"Не потому, что так прекрасно действуют оккупационные силы и средства, а, скорее, вследствие ряда ошибок военных руководителей на местах наших сил и средств, ведущих там оборонительные бои", - объясняет эксперт.

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Также он выразил надежды на поиск решений, которые смогли бы помочь стабилизировать ситуацию на данном направлении.

"Безусловно, ситуация тревожная. Я надеюсь, что генерал Сырский со своим штабом найдет возможность, чтобы как минимум стабилизировать ситуацию на этом направлении", – добавил селезнев.

К тому же, эксперт утверждает, что продвижение россисйских войск на Купянском направлении просматривается, однако подарком к выборам Путину скорее попытаются преподнести другой населенный пункт - Авдеевку.

"Подарок ли это Путину к его переизбранию на пятый президентский срок? Я бы настолько категорично не рассуждал. Скорее, думаю, для Путина готовят другой подарок, а именно полную оккупацию Авдеевки. Там ситуация для наших сил и средств сложнее. Вероятно, именно Авдеевку оккупант рассматривает как своего рода президентский подарок Путину до середины марта", - резюмировал эксперт Селезнев.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаются провести окружение подразделений Сил обороны Украины к северу от города Купянск на Харьковщине. На этом направлении продолжаются активные боевые действия, россияне пытаются восстановить контроль над территориями, которые они потеряли в результате Харьковского контрнаступления украинских войск.

Также, в сети появились первые кадры последствий попытки захвата российскими оккупантами села Табаевка на Купянско-Лиманском направлении. Судя по опубликованным видео, штурмы населенного пункта стоили противнику большого количества "похороненной" техники и живой силы.

К тому же, россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области. Силы обороны Украины отражают вражеские атаки. На Таврическом направлении остается высокой угроза применения противником ракет и БПЛА по гражданским и военным объектам.

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