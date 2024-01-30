Окружение ВСУ в районе Купянска: военный предупредил о планах оккупантов

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, армия РФ несмотря на потери продолжает наступление на Купянско-Лиманском направлении.

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Россияне пытаются окружить подразделения Сил обороны Украины с севера Купянска / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска пытаются провести окружение подразделений Сил обороны Украины к северу от города Купянск на Харьковщине. На этом направлении продолжаются активные боевые действия, россияне пытаются восстановить контроль над территориями, которые они потеряли в результате Харьковского контрнаступления украинских войск. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

"Тяжелые бои продолжаются, как и продолжались крайнюю неделю. Это связано с тем, что россияне пытаются пройти на Часов Яр, на сторону Оскольского водохранилища. Условно говоря, оккупанты с севера пытаются окружить наши войска. Враг пытается проводить наступательные операции и Лимано-Купянское направление не стоит рассматривать, как отдельное направление удара вражеских сил", - сообщил он.

По его словам, российское военно-политическое командование пытается провести комплекс наступательных операций на Лимано-Купянском направлении с целью восстановления контроля над территориями, которые враг потерял в ходе боевых действий за прошлый год и в этом году.

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"Во исполнение задач Путина, оккупанты должны показать любые победы, чтобы он подал себя как военный стратег перед выборами в РФ. Конечно, нашим бойцам достаточно трудно, но паники в ВСУ нет, только мотивация. Даже небольшие тактические успехи, которые россияне пытались продемонстрировать, как правило, возвращаются нашими вооруженными силами, или враг там не может закрепиться", - отметил военнослужащий ВСУ.

Он также добавил, что как указывает Генеральный штаб ВСУ, российские войска теряют около 1 тысячи убитыми за 1 сутки. В то же время, Силы обороны Украины уничтожают большое количество артиллерии противника. Однако, Тимочко указывает на то, что эти факты не означают, что украинскому обществу можно расслабиться.

"Бойцам сейчас не станет легче. Интенсивность боев будет продолжаться до тех пор, пока мы не сотрем российское наступательное подразделение и потенциал, который они сосредоточили", - добавил Тимочко.

Боевые действия на Купянско-Лиманском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперт Александр Мусиенко отметил, что российские оккупанты движутся в направлении села Табаевка на Харьковщине, имея целью захват стратегически важной дороги из Купянска в оккупированное Сватово в Луганской области.

В свою очередь, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо заявил, что хотя российские оккупанты пытаются активно наступать на востоке Украины, им пока не удается достичь стратегических успехов.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, у российской армии недостаточно ресурсов для серьезного наступления на востоке Украины. Украинские войска обладают значительным количеством дронов и активно строят укрепления, что затрудняет возможность прорыва обороны.

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