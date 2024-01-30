В Нидерландах предложили вернуть беженцев на запад Украины

Нидерландское правительство предложило новую политику по отношению к украинским беженцам.

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В Нидерландах предложили вернуть беженцев на западную Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, publicdomainpictures

Депутаты партии BBB в Нидерландах предложили отправить на запад Украини беженцев с оглядкой на то, что эта часть страны относительно стабильна и безопасна. Об этом сообщает издание Deutchnews.

Согласно информации издания, эту инициативу во время дебатов по правительственному бюджету на решение проблем беженцев озвучила депутат Мона Кейзер.

Она объясняет свое предложение тем, что Нидерланды не могут принять всех, а запад Украины ей кажется относительно стабильным.

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"Неужели украинцы не могут быть размещены там в безопасности?" - задала вопрос депутат.

При этом, представитель другого политического альянса Юлиан Бушофф отметил предложения Кейзер новыми и такими, что вызывают беспокойство. Он выразил непонимание того, что депутат рассматривает возможность отправления людей в страну, где идет война.

В издании также добавляют, что Кейзер акцентировала внимание на интересе к реакции властей Нидерландов на возможную просьбу Киева вернуть военнообязанных в страну для прохождения службы.

Помощь Нидерландов Украине

Напомним, в ноябре министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот объявила о намерении оказать дополнительную помощь Украине в размере 2,5 миллиарда евро на 2024 год.

Также, Украина скоро может получить современные самолеты F-16 от Нидерландов. Правительство уже распорядилось подготовить первые 18 самолетов для поставки Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

К тому же, Нидерланды выделяют Украине большой пакет военной помощи. Его размер составляет 122 миллиона евро. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нидерландов. Эти деньги будут выделены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

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