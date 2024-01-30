Нидерланды выделили Украине многомиллионный пакет помощи: что в него войдет

Размер выделенного пакета военной помощи составляется 122 миллиона евро.

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Нидерланды выделили Украине новый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, depositphotos.com/ua

Нидерланды выделают Украине большой пакет военной помощи. Его размер составляет 122 миллиона евро. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нидерландов.

Эти деньги будут выделены на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность:

87 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов;

25 миллионов евро для закупки вооружения;

10 миллионов евро на улучшение киберзащиты Украины.

Эти пожертвования стали результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в которую входят 50 стран-партнеров. Они помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты от России.

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Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, лидеры Европейского Союза готовы к решительным мерам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины. По информации из источников в правительстве ЕС, 26 стран-членов были готовы проголосовать за выделение 50 миллиардов евро для помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от позиции Венгрии.

Помимо прочего, проигрыш Украины в войне против России может показать миру, что доминирование США подошло к концу. В таком случае Европа может оказаться в зоне повышенного риска конфронтации с Россией. Однако даже такие угрозы не дают западу толчок в предоставлении военной помощи Киеву. О том, почему так происходит в интервью Главреду рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Также, 24 января, в Украину с визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией и заявлениями. Об итогах встречи рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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