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Россияне пытаются захватить Табаевку: эксперт назвал три задания окупантов

Юлия Закрепа
29 января 2024, 21:14
Оккупанты пытаются решить три главных задачи на Харьковском направлении.
Россияне пытаются захватить Табаевку: эксперт назвал три задания окупантов
Чем важна Табаевка для оккупантов / коллаж: Главред, скриншот: Минобороны РФ, deepstatemap

Эксперт Александр Мусиенко заявил, что оккупанты РФ движутся в сторону села Табаевка на Харьковщине, ведь стремятся взять под контроль важную дорогу из Купянска в оккупированное Сватово в Луганской области.

По его словам в интервью РБК-Украина, в этом районе проходит дорога Р-07 из Купянска в Сватово, а потому, считает эксперт, россияне хотят взять ее под контроль и вклиниться в украинскую оборону.

"А дальше нужно будет прослеживать характер наступательных действий. Глобальная цель остается двигаться на запад ближе к Осколу. Ну а первоочередная цель - установить контроль над дорогой с последующим выходом южнее или на Купянск-Узловой", - отмечает он.

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Мусиенко также отметил, что сейчас россияне пытаются решить три главных задачи.

"Первое - ищут возможность выйти на соединение с группировкой, которая атакует на Лиманском направлении. Второе - развить успех и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Третья - отрезать нашу группировку войск, которая ведет оборонительную операцию на Купянском направлении".

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, что в Генштабе Эстонии заявили, что оккупанты атакуют приграничье Харьковщины в ближайшие недели. Россия попытается осуществить наступление на приграничье харьковской области для того, чтобы отвлечь внимание военных ВСУ от Купянского направления.

Владимир Фитьо рассказал, есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков. Он отметил, что на границе "есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы". Он также добавил, что для харьковчан угрозы с севера нет.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов предупредил, что РФ может пойти в большую атаку на Харьковщине. Оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий под Купянском. ВСУ отбили отбили 13 вражеских атак.

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