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РФ может пойти в большую атаку на Харьковщине: Синегубов назвал направление

Анна Ярославская
27 января 2024, 13:57
Оккупанты возобновилась интенсивность наступательных действий под Купянском. ВСУ отбили отбили 13 вражеских атак.
Олег Синегубов, Купянск
Олег Синегубов рассказал о ситуации на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Российские оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий на Купянском направлении. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, защитники Украины отбили около 13 вражеских атак.

"Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, чуть южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", - сказал Синегубов в эфире телемарафона.

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Глава ОВА не исключает, что россияне могут возобновить более широкое наступление на Харьковскую область, поэтому местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

Синегубов добавил, что в результате российских обстрелов в этом месяце погиб 21 житель Харьковской области, в том числе ребенок. Кроме того, около 180 человек получили ранения. Среди пострадавших - 20 детей.

Кроме того, на Купянском направлении идет эвакуация. На сегодняшний день с помощью волонтеров эвакуировались более 200 человек, из них - более 15 семей с детьми. Часть людей эвакуируются собственным транспортом.

Смотрите видео - Олег Синегубов рассказал о непростой ситуации на Харьковщине:

Скриншот

Риск атаки РФ на Харьков

Силы обороны Украины на данный момент не зафиксировали подготовки агрессора России к наступлению на Харьков. ВСУ заранее увидят такие мероприятия, если они будут. Однако нужно не забывать, что враг силен, обладает большим количеством ресурсов, не считается с потерями и задействовал очень большие силы в ходе своего нынешнего наступления. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Россияне начали наступление в районе Купянска и продвинулись до полукилометра к западу от железной дороги в направлении Крохмального и Табаевки. Об этом 20 января сообщили аналитики Американского института изучения войны

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военнослужащий Иван Тимочко заявил, что российские оккупанты попытаются захватить Оскольское водохранилище в Харьковской области, чтобы получить возможность для строительства инженерных укреплений на Лимано-Купянском направлении. Войска РФ потерпели серьезное поражение в боях за Харьков, поэтому они все время будут пытаться взять реванш в регионе.

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