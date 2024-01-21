Наступление войск РФ под Купянском: боец ВСУ назвал важную цель оккупантов

Россия постоянно будет пытаться взять реванш в Харьковской области, поскольку "вторая армия мира" ужасно проиграла бой за Харьков, отметил Иван Тимочко.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-voysk-rf-pod-kupyanskom-boec-vsu-nazval-vazhnuyu-cel-okkupantov-10535084.html Ссылка скопирована

Войска РФ попытаются захватить Оскольское водохранилище - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Российские оккупанты попытаются захватить Оскольское водохранилище в Харьковской области, чтобы получить возможность для строительства инженерных укреплений на Лимано-Купянском направлении. Войска РФ потерпели серьезное поражение в боях за Харьков, поэтому они все время будут пытаться взять реванш в регионе. Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военнослужащий Иван Тимочко.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что российские войска попытаются захватить Оскольское водохранилище, которое простирается о Купянска до Изюма. Оттуда Силы обороны выбили врага осенью 2022 года.

"Этот вопрос имиджевый для них, вторая армия мира ужасно проиграла бой за Харьков. Конечно, они всегда будут пытаться взять реванш на этом направлении", - считает военный.

видео дня

По его словам, Оскольское водохранилище, протяженностью почти 80 километров, имеет важное для обороны значение.

"Это бы дало им возможность выстроить какие-то инженерные укрепления на этом направлении, хотя, когда они отступали в свое время с Харьковщины, то пробовали на Оскольском водохранилище выстроить фортификации, но тогда настолько была большая паника в их войсках, что они забросили это, только начав какие-нибудь элементарные подготовительные работы", - подчеркнул Иван Тимочко.

Ситуация на Купянском направлении

На днях в Купянский район приезжал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он заявлял, что ситуация под Купянском остается сложной. Россияне постоянно атакуют позиции ВСУ.

Россияне захватили село на Харьковщине и добились успеха в районе Купянска, считают аналитики Института изучения войны. Согласно оценкам американцев, оккупанты взяли населенный пункт Крахмальное. Также они предположили, что захватчики могут продвинуться на линии Сватово-Купянск-Кременная.

В ВСУ подтвердили отступление из села Крохмальное. Представитель войск Владимир Фитьо сказал, что оккупанты разрушили позиции в населенном пункте, поэтому было принято решение отвести войска.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.