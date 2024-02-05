Собрали 40 тысяч солдат и перешли в наступление: в ВСУ оценили ситуацию на фронте

В ВСУ отметили, что россияне пытаются проводить локальные наступательные операции на линии фронта, однако успеха они не имели.

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Россияне готовятся начать наступление на стратегическом направлении / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

В ВСУ подтвердили, что с октября прошлого года Россия сосредоточила около 40 тысяч военнослужащих и 500 танков возле Купянска. Однако такое количество войск и техники не означает, что все эти танки и люди участвуют в боевых действиях одновременно. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Не все они принимают прямое участие. То есть есть подразделения обеспечения, тыла, логистики, ремонтные, медики, связисты и еще очень много людей, которые не находятся на линии соприкосновения", - отметил Евлаш.

При этом российские военные пытаются продемонстрировать силу своей армии перед выборами президента РФ, но все же несут большие потери.

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Он также отметил, что за минувшие сутки украинские военные на Лимано-Купянском направлении уничтожили почти 200 оккупантов, а на Бахмутском - более 90.

Он подчеркнул, что сиутация в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остается напряженной.

"За минувшие сутки на Лиманском направлении противник совершил 9 авиаударов, используя штурмовики Су-34, управляемые авиабомбы и армейскую авиацию. Также враг ... 27 раз использовал FPV-дроны и совершил 627 обстрелов по позициям наших защитников... Нашим защитникам удалось ликвидировать - убить и ранить - 199 оккупантов и уничтожить еще 45 единиц ВВТ", - сообщил Евлаш.

Между тем, в районе Бахмута, как отметил Евлаш, враг пытается проводить локальные наступательные операции, однако безуспешно. По его словам, россияне меньше применяют тяжелую технику в ходе штурмов из-за сложных погодных условий.

"Малые пехотные группы под прикрытием сначала артиллерии, а потом уже FPV-дронов выходят на "мясные штурмы", которые отбиваются нашими защитниками. Так, за минувшие сутки противник нанес 71 удар дронами-камикадзе по позициям украинских военных в районе Бахмута и провел 406 обстрелов", - добавил спикер.

Евлаш добавил, что на этом направлении боевых действий было ликвидировано 92 оккупанта, уничтожено 58 единиц вооружения и военной техники противника, один склад с боеприпасами и два укрытия противника.

Спикер отметил, что враг испытывает недостаток своих боеприпасов и пытается заменить их благодаря поставкам из Северной Кореи. Кроме того, он тодав, что по состоянию на сейчас в ВСУ не видят признаков подготовки подготовки врага к активным боевым действиям. Однако на отдельных участках враг усиливает свои штурмовые группы и готовит резервы для будущего участия в боевых действиях.

Он также отметил, что в результате больших потерь у врага время подготовки мобилизованных значительно сократилось. Так, если раньше они тратили на подготовку своих пехотинцев 3-4 месяца, то сейчас это время сократилось вдвое.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сможет победить в войне с агрессором Россией, если получит необходимую поддержку от западного мира. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский снова посетил передовую и рассказал о достижениях ВСУ на востоке.

Российские оккупанты не смогли продолжить продвижение в Авдеевке, и уличных боев в городе не происходит. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш.

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