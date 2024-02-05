Путин нацелился на Харьков: эксперт оценил угрозу наступления на город

Аналитик отмечает, что заявления российского диктатора Владимира Путина о "русском городе" Харьков направлены исключительно на внутреннюю аудиторию.

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Эксперт оценил угрозу наступления россиян на Харьков / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российские оккупанты продолжают возводить систему укреплений в Белгородской и Курской областях России. В то же время, российское военно-политическое руководство продолжает угрожать Украине новым наступлением на области, граничащие с Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, россияне начинают ощущать на себе все последствия войны в Украине так, как боевые действия частично перешли на территорию России.

"Понятие "внутренне перемещенные лица" уже есть и в Российской Федерации. В частности, по состоянию на январь 2024 года с прифронтовых территорий их было вывезено около 60 тысяч. Это - серьезный показатель, ведь наличие такого количества беженцев - это демотивирующий фактор внутри самой Российской Федерации", - указывает он.

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Кроме того, Дмитрий Снегирев анализируя информацию американского Института изучения войны и издания The Telegraph указывает на то, что россияне не имеют достаточно сил для нового прорыва в Харьков.

"Оперативные резервы группировки "Белгород" насчитывают до 12 тысяч личного состава, и этого недостаточно для проведения широкомасштабных наступательных операций на Харьковском направлении. Поэтому говорить о возможности непосредственно прорыва на Харьков, когда не выполнены первые пункты "СВО", а именно установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями - это выдавать желаемое за действительное", - делает вывод эксперт.

Он также отмечает, что заявления Путина о Харькове как "российском городе" рассчитаны исключительно на внутреннего потребителя Российской Федерации.

"Ему надо продать какие-то воинственные месседжи, тем более, что в самой РФ уже создается ситуация социального напряжения, которая связана именно с успешными ударами ВСУ по объектам военной инфраструктуры в Белгородской области и других приграничных областях. Поэтому это надо рассматривать как элемент и успокоения, и повышения ставок в дальнейших шагах в отношении Украины", - резюмировал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Наступление россиян на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Сухопутными войсками Александр Сирский посетил Купянский район и сообщил, что ситуация под Купянском остается сложной, поскольку россияне постоянно атакуют позиции ВСУ.

По оценкам аналитиков Института изучения войны, россияне захватили село на Харьковщине и достигли успеха в районе Купянска. Согласно оценкам американских аналитиков, оккупанты взяли населенный пункт Крохмальное. Также они предположили, что захватчики могут продолжить продвигаться на линии Сватово-Купянск-Кременная.

В ВСУ подтвердили отступление из села Крохмальное. Представитель войск Владимир Фитьо заявил, что оккупанты уничтожили позиции в населенном пункте, поэтому было принято решение отвести войска.

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