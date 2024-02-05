12 погибших и 60 раненых: россияне увеличели интенсивность ударов по Украине

По данным МВД, за последнюю неделю российские оккупанты нанесли удары по 570 населенным пунктам, большая часть из которых находится в Запорожской области.

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Россияне на четверть увеличить интенсивность обстрелов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупационные войска за прошедшую неделю значительно увеличили интенсивность ударов по территории Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за последнюю неделю количество обстрелов выросло на четверть. По данным МВД, россияне атаковали Украину более 1500 раз.

Кроме того, глава МВД добавил, что зафиксированы атаки на более 570 населенных пунктов, больше всего из них в Запорожской области.

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"В результате российских ударов в течение прошлой недели погибло 12 человек, 60 получили ранения", - пишет министр.

Фото: МВД

Он также указывает на то, что спасатели и полицейские первыми прибывают на места обстрелов. Они ликвидируют последствия вражеского огня, разбирают завалы, документируют военные преступления и оказывают помощь пострадавшим гражданам.

"Наши специалисты работают в усиленном режиме и всегда готовы к любым вызовам. Спасибо всем, кто продолжает спасать и защищать", - резюмировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Удары по территории Украины

2 февраля российские оккупанты атаковали Херсон, используя для ударов авиацию. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В Белом доме отметили, что российское военно-политическое руководство сосредотачивается на ударах по гражданским объектам на территории Украины, истощении украинской противовоздушной обороны и ударах по объектам оборонной промышленности.

В ночь на 29 января российские оккупанты совершили атаку на Украину с помощью дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили восемь вражеских "Шахедов".

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