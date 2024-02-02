Разбита вся улица: РФ ударила авиацией по центру Херсона, есть раненые

В результате удара был частично разрушен 3-этажный дом.

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Россияне ударили из авиации по центру Херсона / Коллаж: Главред, фото: Роман Мрочко, Офис генпрокурора

Российские оккупанты безжалостно атаковали Херсон. Они использовали для ударов авиацию и обстреляли одну из центральных улиц города. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

На фото, которые появились в Сети видно, что все многоэтажные и частные дома, расположенные на этой улице, разрушены и серьезно повреждены. Взрывной волной во многих домах выбило окна. Здания остались без крыш. В некоторых домах вражеский снаряд уничтожил часть этажа.

В результате атаки есть раненые. На момент удара во дворе была 73-летняя женщина. Ее госпитализировали с контузией и осколочными ранениями. Информации о погибших пока нет.

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В Офисе генпрокурора заявили, что россияне ударили по Херсону с истребителя-бомбардировщика Су-34. В результате удара был частично разрушен многоквартирный дом.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Председатель Харьковской ОГА Александр Прокудин отметил, что количество раненых возросло минимум до двух. В результате удара пострадал 17-летний парень, его госпитализировали.

"Оккупанты покрыли огнем жилую застройку в центральной части города. Частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома", - написал он.

Смотрите видео о первых минутах после удара по Херсону 2 февраля:

Россияне ударили из авиации по центру Херсона / фото: скриншот

Обстрел Херсона

Вечером 26 декабря российские оккупанты ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. В результате обстрела погиб лейтенант полиции. Еще двое полицейских попали в больницу с осколочными ранениями. Также были ранены два гражданских человека.

На момент обстрела отправки эвакуационного поезда ждали около 140 человек. Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Умышленное убийство".

7 января врагом был атакован рынок в Херсоне. В результате этого пострадал 66-летний мужчина, позже он скончался. Также известно еще о минимум двух пострадавших гражданских.

РФ ударила по Херсону 18 января. Под обстрелом оказались жилые кварталы. В результате обстрела были повреждены многоэтажки, пострадала 50-летняя женщина. Также было попадание по агропредприятию в Бериславской громаде области.

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