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Россия бьет по Украине: атакован рынок в Херсоне, еще один погибший под Покровском

Яна Ставская
7 января 2024, 11:30
Среди погибших-66-летний мужчина в Херсоне и один ребенок в Покровском районе.
Россия бьет по Украине: атакован рынок в Херсоне, еще один погибший под Покровском
Россия продолжает убивать гражданских украинцев / коллаж Главреда. Фото: Донецкая ОВА

В ночь на 7 января и утром в воскресенье российские оккупанты атаковали ряд украинских городов. Под обстрел в очередной раз попали Днепр, Херсон и Покровский район. Есть погибшие и раненые; среди погибших-один ребенок.

Последствия удара БПЛА по Днепру

В частности, российский дрон ударил по жилому дому в Днепре. Как сообщает ОВА, обошлось без жертв.

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"Было попадание в дом, в котором проживало 22 семьи. Но, к счастью, никто не пострадал. Спасатели спасли 6 человек, из них - два ребенка. Два человека обратились к "скорой", - рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за атаки БПЛА в Днепре возникло два возгорания. Огонь ликвидировали чрезвычайники. Всего в городе повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, 2 многоэтажки и админздание. Уничтожено 4 авто, 12 - избиты.

Кроме того, россияне ударили артиллерией по прифронтовому Никополе.

Всего в Днепре и области за сегодня, 7 января, было уничтожено 7 вражеских беспилотников.

Атака россиянами рынка в Херсоне

Центральная часть Херсона снова оказалась под огнем российских оккупационных войск. 7 января враг обстрелял один из рынков. Пострадал 66-летний мужчина. Как уточняют в Офисе генпрокурора, раненый скончался.

Сейчас известно о еще двух гражданских, которые получили ранения в центре города, один из них госпитализирован. Данные уточняются.

Офис генпрокурора начал расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что совмещено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Указывается, что прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Россия убила еще одного ребенка в Покровске

Из-под завалов разрушенного дома в селе Ривне Мирноградской общины Покровского района Донецкой области, в который 6 января попала ракета армии РФ, достали тело ребенка, сообщили в ГСЧС в комментарии Суспильному.

"Покровск и Ривне: цифры по погибшим те же, в Ривне изъяли тело ребенка. Это мальчик. Ждем еще кинологическую службу", - рассказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Донецкой области Виктория Бахал.

По сообщению главы Донецкой обладминистрации Филашкина, от обстрелов военных РФ Покровского района 6 января 2024 года погибли 11 человек, среди которых 5 детей.

Война в Украине

В ночь на воскресенье, 7 января, Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Всего ночью российские захватчики запустили по нашему государству 28 дронов-камикадзе "Шахед" и три ракеты С-300. Украинская противовоздушная оборона сбила 21 вражеский беспилотник.

Как писал Главред, 6 января РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в прифронтовом Покровске. Тогда насчитали 11 погибших, из них - 5 детей.

Вместе с тем, по данным разведки США, Россия уже применяла против Украины северокорейские баллистические ракеты. 30 декабря Россия запустила по меньшей мере одну северокорейскую баллистику, которая, по данным США, попала в открытое поле в Запорожской области. В следующий раз РФ применила эти ракеты во время атаки на Украину 2 января.

Тем временем защитникам Украины удается поражать намеченные цели во временно оккупированном Крыму ракетами и дронами, обходя российскую ПВО, указывают в Институте изучения войны.

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