Применили новую тактику: в Белом доме отреагировали на ракетный удар по Украине

В Белом доме отметили, что план Кремля заключается в том, чтобы истощить украинскую ПВО, атакуя при этом гражданские объекты на территории Украины.

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В Белом доме отреагировали на ракетный удар по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ГСЧС

Российское военно-политическое командование фокусируется на ударах по гражданским объектам на территории Украины, истощении украинской противовоздушной обороны и ударах по объектам оборонной промышленности. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, отмечая что российские войска не имеют значительных успехов на фронте. Сообщает "Укрінформ".

"Я думаю, что это (нынешняя тактика россиян – ред.) является частью того, что РФ пыталась сделать с начала зимних месяцев, а именно увеличить количество жертв среди украинского населения, чтобы сломать его волю", - отметил представитель Белого дома.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отметил, что президент Путин продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома. В то же время на линии фронта не наблюдается "никакого серьезного стремления россиян к какому-то наземному наступлению". Однако, он не исключил возможности такого наступления, если почва станет более благоприятной.

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Кирби напомнил, что до тех пор, пока Конгресс США не примет решение о продолжении поддержки Украины, Вооруженные силы Украины исчерпывают свои запасы и вынуждены делать сложные выборы относительно того, чем сейчас стрелять, а какие боеприпасы сохранить. Россияне, по его словам, пытаются воспользоваться этим и обстреливают объекты оборонной промышленности Украины.

Ракетный удар по Украине 23 января

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в ходе массированного ракетного удара по Украине 23 января, 20 ракет, которые не удалось сбить силами ПВО не добрались до своих целей по ряду причин.

Кроме того, он отметил, что войска РФ в основном использовали ракеты с баллистической траекторией в ходе ракетной атаки по территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграмме эмоционально отреагировал на российский ракетный удар.

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