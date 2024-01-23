Такого оружия у нас еще не было: в Минобороны рассказали об итогах 'Рамштайна'

В Минобороны поделились хорошими новостями по итогам 18-го заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

https://glavred.info/ukraine/takogo-oruzhiya-u-nas-eshche-ne-bylo-v-minoborony-rasskazali-ob-itogah-ramshtayna-10535645.html Ссылка скопирована

В Минобороны рассказали об итогах заседания "Рамштайна" / коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны Украины

Украина в 2024 году получит новое оружие, которое поможет поражать российские военные объекты и их логистические узлы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк после 18-й встречи контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоялась во вторник 23 января в онлайн-формате. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров.

"Мы услышали достаточно важных заявлений от партнеров, достаточно важных обязательств, чтобы сказать, что мощная поддержка Украины будет продолжаться и дальше", - сказал Илларион Павлюк по итогам встречи.

Павлюк отметил, что Украина получит от партнеров оружие, которое является чрезвычайно важным для эффективного поражения врага как на передовой, так и в глубине территории врага. Также это оружие поможет уничтожать российские логистические центы.

видео дня

Среди прочего, были даны обещания о поставках Украине оружия дальнего радиуса действия.

"Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательства работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов", - отметил Илларион Павлюк.

В то же время, полковник Геннадий Коваленко, начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины, подчеркнул, что эта встреча является возможностью для Украины передать своим союзникам ряд важных сообщений, в частности - о ситуации на фронте.

Он отметил, что во встрече приняли участие представители более 50 стран.

По словам начальника Департамента международного оборонного сотрудничества, также обсуждался вопрос об усилении оборонной способности Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской и морской коалиций. Например, по авиационной коалиции, кроме обязательств по поставке самолетов F-16, обсуждалась возможность получения дополнительных вертолетов от союзников.

Заседание в формате "Рамштайн"

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что наличие достаточных объемов техники, боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей является критически важным для достижения успеха.

За данным министра, Российское военно-политическое командование готово терять около 400 своих военных за каждый квадратный километр украинской территории.

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" во время 17-го заседания 22 ноября 2023 года договорились о создании коалиции для обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.