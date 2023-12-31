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Зеленский рассказал о планах на 2024 год: Украина будет производить больше оружия

Анна Ярославская
31 декабря 2023, 07:52
Решения, которые нарабатываются для реализации планов в следующем году с международными партнерами, будут сильными.
Владимир Зеленский, оружие
Украина в следующем году готовится производить больше оружия, заявил Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, УНИАН

В 2024 году Украина планирует произвести больше вооружения - для этого правительство работает с международными партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовимся в следующем году сделать больше оружия. У нас уже есть четкий график нашей международной работы в январе. Мы работаем с нашими партнерами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство", - заявил президент в своем видеообращении.

По словам Зеленского, решения, которые нарабатываются для реализации планов в следующем году с международными партнерами, будут сильными.

видео дня

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что Украина в новом году произведет миллион дронов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает эти планы вполне достижимыми.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. Первое оружие будет выпущено уже через полгода после запуска. По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, компания ожидает, что к началу 2024 года заключит с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.

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