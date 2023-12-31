Зеленский рассказал о планах на 2024 год: Украина будет производить больше оружия

В 2024 году Украина планирует произвести больше вооружения - для этого правительство работает с международными партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы готовимся в следующем году сделать больше оружия. У нас уже есть четкий график нашей международной работы в январе. Мы работаем с нашими партнерами над решениями, в которых нуждается каждый украинский воин, весь наш народ, наше государство", - заявил президент в своем видеообращении.
По словам Зеленского, решения, которые нарабатываются для реализации планов в следующем году с международными партнерами, будут сильными.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что Украина в новом году произведет миллион дронов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает эти планы вполне достижимыми.
Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. Первое оружие будет выпущено уже через полгода после запуска. По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, компания ожидает, что к началу 2024 года заключит с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.
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