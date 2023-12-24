Данилов объяснил, сможет ли Украина организовать миллион дронов на фронте

Планы по производству около 1 млн дронов в течение 2024 года вполне достижимы. Однако даже такого внушительного количества будет мало для всей линии фронта.

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По словам Данилова, один миллион дронов – это всего около 80 тысяч дронов в месяц / коллаж Главред, фото УНИАН и Mil

Планы по производству около миллиона дронов в течение 2024 года вполне достижимы. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, один миллион дронов – это всего около 80 тысяч дронов в месяц. Поэтому, уверен секретарь СНБО, это совсем небольшое количество для линии фронта, которая сейчас существует в Украине.

"Это не такая уж и большая цифра для фронта. Если делать распределение на 12 месяцев, то это около 80 тысяч в месяц. Это не много на ту линию фронту, которую мы сегодня имеем. Я уверен, что наши производители справятся с таким заданием. Все больше компаний присоединяются к этому процессу, проходят соответствующую проверку, сертификацию и вступают в ряды этих производителей", – сказал Данилов.

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Также секретарь СНБО подчеркнул, что после окончания российско-украинской войны отечественные компании, вероятно, будут одними из лучших в мире по производству БПЛА.

Планы о мобилизации 500 тысяч человек в Украине

Президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что Минобороны и Генштаб ВСУ предлагают мобилизовать 450-500 тысяч человек.

"Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по дефициту. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек", - сказал глава государства.

Гарант отметил, что это серьезный вопрос и нужна аргументация для реализации такого решения. В первую очередь, должен быть решен вопрос демобилизации.

"Это вопрос, прежде всего, людей. Это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика. Потому что будет с миллионной армией Украины, что было с теми ребятами, которые каждый день там, с теми, которые два года защищают наше государство. Если у нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то это должен быть комплексный план. И в этом мобилизационном законе Вы должны предоставить ответы мне, обществу прежде всего. Поэтому они начали работать над этим планом", - подчеркнул Зеленский.

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