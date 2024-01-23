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В сети разгорелся скандал из-за слов Лещенко о беженцах: тот все отвергает

Яна Ставская
23 января 2024, 20:58
Лещенко был убежден, что беженцы не поддерживают армию. Но позже "исправил" свое мнение.
В сети разгорелся скандал из-за слов Лещенко о беженцах: тот все отвергает
Лещенко при этом объяснил, что подразумевал под призывом к ЕС перестать поддерживать беженцев финансово / Коллаж Главреда. Фото: Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, скриншот видео

Советник руководителя ОП Сергей Лещенко в интервью швейцарским СМИ предложил странам Европы отказать украинским беженцам в выплатах, чтобы те возвращались на Родину и платили налоги, в том числе в армию. Его слова подхватили в сети другие политики, после чего Лещенко обвинил оппонентов в "токсических интерпретациях".

В интервью Tages-Anzeiger у Лещенко поинтересовались, разделяет ли украинское общество тот факт, что некоторые граждане бежали от войны на Запад. Представитель Офиса президента ответил утвердительно.

"Людям становится все труднее найти общий язык. Потому что люди, которые уехали из Украины, никогда не поймут людей, которые остались. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", - высказался Лещенко.

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Он назвал "ерундой" тезис журналиста, что жизнь в Киеве может быть небезопасной для людей во время полномасштабной войны с Россией. Вместе с тем, по мнению Лещенко, вернувшиеся в Украину граждане смогут уплачивать налоги для поддержки армии.

"У нас в Киеве проживает 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это небезопасно, - ерунда. Вернувшимся не придется сражаться в окопах. А в Украине они могут покупать украинские продукты в супермаркете и платить за квартиру в Киеве, пользоваться услугами клиник и аптек и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы. Возникает вопрос, как удовлетворить потребности в социальной сфере, а также на фронте. Шестеро налогоплательщиков платят солдатскую зарплату", - добавил представитель ОП.

При этом он уверен, что "украинцы, живущие за границей, воздерживаются от поддержки армии за счет уплаты налогов и покупки потребительских товаров".

"Хуже того, их дети и молодые люди теперь ходят в школу в европейских странах и становятся все более и более интегрированными. Так что вероятность того, что они вернутся, становится все меньше и меньше. И мы теряем целое поколение молодых людей", - объяснил Лещенко.

Волна хейта и объяснение Лещенко

Оппозиционная к действующей власти нардеп Ирина Геращенко, комментируя сегодняшнюю атаку на Харьков, косвенно вспомнила о заявлении Лещенко.

"Это исключительное право семьи - принять решение, как выжить в условиях войны. Государство должно максимально помочь и поддержать. Способствовать в эвакуации, если речь идет о прифронтовых территориях, о старых и малых. Предоставить убежище. Делать все, чтобы беженцы вернулись, не отпугивая нелепыми заявлениями и действиями", - написала Геращенко.

На последний пост политика отреагировал сам Лещенко. Он обвинил нардепа в "токсических интерпретациях" и назвал ее "манипулятором" и "частью украинского прошлого". При этом он поблагодарил украинцев в Украине и за границей, которые платят налоги или другим путем поддерживают армию. Слова же, из-за которых вспыхнул скандал в сети, он не разъяснил.

Следует отметить, что на интервью Лещенко швейцарскому изданию отреагировала не только Геращенко, но и обычные пользователи в сети, в частности сами военные.

В сети разгорелся скандал из-за слов Лещенко о беженцах: тот все отвергает
/ Скриншот Главреда
В сети разгорелся скандал из-за слов Лещенко о беженцах: тот все отвергает
/ Скриншот Главреда
В сети разгорелся скандал из-за слов Лещенко о беженцах: тот все отвергает
/ Скриншот Главреда
В сети разгорелся скандал из-за слов Лещенко о беженцах: тот все отвергает
/ Скриншот Главреда

Россия снова атаковала Украину ракетами

Сегодня утром, 23 января, РФ совершила очередной массированный пуск ракет по украинским городам. Взрывы гремели, в том числе, в Киеве и Харькове. Воздушные силы зафиксировали в целом 41 средство воздушного нападения противника в течение этой ночи.

По данным МВД, в результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали. В Харькове оккупанты попали в два многоэтажных дома. Есть погибшие и десятки пострадавших.

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скандал Сергей Лещенко
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