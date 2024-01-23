Могут побить все рекорды: в Украине вырастут цены на популярные продукты

В Украине в ближайшие месяцы ожидается существенный рост цен на популярные продукты, в частности, овощи, молочные продукты и сало. Цены на мясо также будут расти, но не так быстро. Наиболее сложная ситуация сложилась на рынке говядины и молокопродуктов. Об этом сообщил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире "Сніданку з 1+1", отметив, что цены на сало идут до рекордных значений.
"Сало будет дорожать большими темпами, чем мясо. Именно сальных пород свиней в Украине физически гораздо меньше сейчас, чем мясных. Поэтому сало, скорее всего, будет ниже по качеству и выше по цене", - спрогнозировал Гаврилечко.
Относительно мяса, эксперт считает, что наиболее сложная ситуация сложилась с говядиной. По его словам, этот вид мяса может стать менее доступным из-за войны и непростых условий содержания скота.
Что касается мяса, эксперт считает, что наиболее сложная ситуация сложилась с говядиной. По его словам, этот вид мяса может стать менее доступным из-за войны и непростых условий содержания скота.
Что будет с ценой на молоко в Украине
По тем же причинам в стране наблюдается рост цен на молочные продукты, добавляет генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк. Уменьшение поголовья коров уже вызывает дефицит молока.
"В Украине есть достаточно существенный дефицит молока-сырья. Прежде всего для Украины это связано не с экономическими факторами, а с последствиями военной агрессии и физического уничтожения целого ряда предприятий... Цены на молочные продукты могут расти в течение 2024 года. Шаг повышения составит 3-5%, до 10%", - отметила Лавренюк.
Цены на продукты в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение 2023 года в Украине произошел значительный рост цен на продукты питания. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата), в декабре 2023 года средние цены на эти продукты выросли на 4% по сравнению с декабрем 2022 года.
Во втором полугодии 2023 года состоялось значительное повышение цен на молоко, которое является одной из ключевых составляющих молочных продуктов. Это повышение произошло как в гривнах, так и в евро, сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.
Несмотря на общее рост цен в стране на 3,7% в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, отдельные продукты также подешевели. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в своем отчете.
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