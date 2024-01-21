В Украине изменили стоимость сразу всех важных продуктов: чего ожидать гражданам

Несмотря на то, что что за период декабрь 2022 - декабрь 2023 цены в Украине в среднем поднялись на 3,7 %, ряд позиций также подешевел. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в своем отчете.
Согласно информации ведомства, больше всего за этот период подешевело подсолнечное масло, его стоимость снизилась на 14,9 %, также хорошо подешевели яйца - на 9,5%.
Что подешевело в Украине
В Госстате сообщают, что уменьшилась стоимость следующих продуктов:
- сахар - на 5,8%
- хлебопродукты - на 2,8%
- макаронные изделия - на 0,3%
Что подорожало в Украине
Также в Госстате зафиксировали на что цена увеличилась резко и довольно рекордно.
Подорожали:
- мясопродукты - на 12,4%
- масло - 9,9%
- молоко - 9,7%
- сыр и творог - 7,5%
- хлеб - 7%
- рыба и рыбные продукты - 4,1%
- овощи - 3%
- фрукты - 2,2%
Что подорожает ещё
В Украине уже в январе может подорожать ряд важных овощей и фруктов. Незначительное подорожание, в частности, прогнозируется для картофеля, капусты, моркови, свеклы, яблок и т.п.
Наибольшее подорожание среди овощей прогнозируется для лука, среди фруктов – для яблок. Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.
Цена на репчатый лук может вырасти на 8% до 18 гривен за килограмм. Такое подорожание будет вызвано тем, что на этот продукт есть высокий спрос, но при этом достаточно ограниченное предложение.
Цены в Украине
Как сообщил Главред, с ноября по декабрь 2023 года украинские автомобилисты не могли не заметить резкого подорожания автогаза. Однако в декабре цена на топливо продолжила странно меняться. На этот раз - снижаться. Об этом сообщала консалтинговая группа "А-95".
Также, минимальные цены на алкоголь в Украине планируют повысить уже в ближайшее время. При этом стоит ожидать более всего повышения цен на вина. Такие новации содержаться в проекте постановления Кабинета министров.
Помимо прочего, в 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.
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