В Украине изменили стоимость сразу всех важных продуктов: чего ожидать гражданам

Цены на продукты в Украине снова изменились.

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В Украине изменили стоимость сразу всех важных продуктов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Несмотря на то, что что за период декабрь 2022 - декабрь 2023 цены в Украине в среднем поднялись на 3,7 %, ряд позиций также подешевел. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в своем отчете.

Согласно информации ведомства, больше всего за этот период подешевело подсолнечное масло, его стоимость снизилась на 14,9 %, также хорошо подешевели яйца - на 9,5%.

Что подешевело в Украине

В Госстате сообщают, что уменьшилась стоимость следующих продуктов:

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сахар - на 5,8%

хлебопродукты - на 2,8%

макаронные изделия - на 0,3%

Что подорожало в Украине

Также в Госстате зафиксировали на что цена увеличилась резко и довольно рекордно.

Подорожали:

мясопродукты - на 12,4%

масло - 9,9%

молоко - 9,7%

сыр и творог - 7,5%

хлеб - 7%

рыба и рыбные продукты - 4,1%

овощи - 3%

фрукты - 2,2%

Что подорожает ещё

В Украине уже в январе может подорожать ряд важных овощей и фруктов. Незначительное подорожание, в частности, прогнозируется для картофеля, капусты, моркови, свеклы, яблок и т.п.

Наибольшее подорожание среди овощей прогнозируется для лука, среди фруктов – для яблок. Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

Цена на репчатый лук может вырасти на 8% до 18 гривен за килограмм. Такое подорожание будет вызвано тем, что на этот продукт есть высокий спрос, но при этом достаточно ограниченное предложение.

Цены в Украине

Как сообщил Главред, с ноября по декабрь 2023 года украинские автомобилисты не могли не заметить резкого подорожания автогаза. Однако в декабре цена на топливо продолжила странно меняться. На этот раз - снижаться. Об этом сообщала консалтинговая группа "А-95".

Также, минимальные цены на алкоголь в Украине планируют повысить уже в ближайшее время. При этом стоит ожидать более всего повышения цен на вина. Такие новации содержаться в проекте постановления Кабинета министров.

Помимо прочего, в 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

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