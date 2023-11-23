Водка, коньяк и вино резко подорожают: в Украине взлетят цены на алкоголь

В Украине ожидается повышение розничных минимальны цен на алкоголь.

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Алкоголь в Украине подорожает / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Pixabay/congerdesign

Минимальные цены на алкоголь в Украине планируют повысить уже в ближайшее время. При этом стоит ожидать более всего повышения цен на вина.

Такие новации содержаться в проекте постановления Кабинета министров. Документ доступен для ознакомления на портале Министерства экономики.

В соответствии с нововведениями ожидается повышение розничных минимальны цен на алкоголь.

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Что подорожает в Украине:

водка — до 93,6 грн за бутылку 0,5 литра с 89,4;

коньяк (бренди три звезды) подорожает до 136 грн за 0,5 бутылку с 128,3;

коньяк (бренди с четырьмя звездами) подорожает до 148,6 грн за 05, бутылку со 139,3;

коньяк (бренди с пятью звездами) подорожает до 161,4 грн за 0,5 бутылку со 151,7;

вина виноградные натуральные (в стеклянной таре) подорожают до 66 грн за бутылку 0,7 с 42;

вина игристые (в стеклянной таре) подорожают до 122 грн за бутылку 0,7/0,75 лита со 109.

Украинские чиновники говорят, что нынешний размер минимальных действует с 2021 года и он уже далек от реальных затрат, которые несут хозяйствующие субъекты на производство и реализацию алкогольных напитков.

Как изменятся минимальные розничные цены:

на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки — увеличатся на 5-14%;

на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) — вырастут на 40-85%;

на игристые вина и газированные винные напитки — подскочат на 12%.

Добавим, что в Украине вводится дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки: в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра и в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box, металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.

Ранее сообщалось о том, что в Украине резко повышают цены на алкоголь. Произойдет повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

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