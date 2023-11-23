УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Водка, коньяк и вино резко подорожают: в Украине взлетят цены на алкоголь

Алексей Тесля
23 ноября 2023, 02:05
В Украине ожидается повышение розничных минимальны цен на алкоголь.
Алкоголь
Алкоголь в Украине подорожает / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Pixabay/congerdesign

Минимальные цены на алкоголь в Украине планируют повысить уже в ближайшее время. При этом стоит ожидать более всего повышения цен на вина.

Такие новации содержаться в проекте постановления Кабинета министров. Документ доступен для ознакомления на портале Министерства экономики.

В соответствии с нововведениями ожидается повышение розничных минимальны цен на алкоголь.

видео дня

Что подорожает в Украине:

  • водка — до 93,6 грн за бутылку 0,5 литра с 89,4;
  • коньяк (бренди три звезды) подорожает до 136 грн за 0,5 бутылку с 128,3;
  • коньяк (бренди с четырьмя звездами) подорожает до 148,6 грн за 05, бутылку со 139,3;
  • коньяк (бренди с пятью звездами) подорожает до 161,4 грн за 0,5 бутылку со 151,7;
  • вина виноградные натуральные (в стеклянной таре) подорожают до 66 грн за бутылку 0,7 с 42;
  • вина игристые (в стеклянной таре) подорожают до 122 грн за бутылку 0,7/0,75 лита со 109.

Украинские чиновники говорят, что нынешний размер минимальных действует с 2021 года и он уже далек от реальных затрат, которые несут хозяйствующие субъекты на производство и реализацию алкогольных напитков.

Как изменятся минимальные розничные цены:

  • на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки — увеличатся на 5-14%;
  • на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) — вырастут на 40-85%;
  • на игристые вина и газированные винные напитки — подскочат на 12%.

Добавим, что в Украине вводится дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки: в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра и в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box, металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.

Ранее сообщалось о том, что в Украине резко повышают цены на алкоголь. Произойдет повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Читайте еще:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
вино водка коньяк цены на продукты алкоголь
Реклама

Главное за день

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

23:46 Украина
Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

22:05 Украина
Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:35

78-летняя Голди Хоун показала безумные танцы в купальнике на яхте

02:05

Водка, коньяк и вино резко подорожают: в Украине взлетят цены на алкоголь

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Авдеевку и разбить ВСУ на Херсонщине

01:28

Мольфар Гордеев прокомментировал роман с предательницей Соломко

22 ноября, среда
23:51

Попрощайтесь с желтыми пятнами на матрасе: как избавиться от них в два счета

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
23:46

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

23:45

Звезда Женского квартала и Лиги смеха ждет первенца

22:53

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

22:34

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

Реклама
22:05

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

21:49

Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

21:42

"Нас таких тысячи": известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

21:30

Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

21:15

Виталий Портников. О чем Путин лгал G20Видеоблоги

21:10

Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецептВидео

20:33

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:26

Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условиеВидео

20:17

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значитмнение

20:05

"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

20:01

В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

Реклама
19:50

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:43

Россия "потребует" 5 регионов: Загородний предупредил об опасности переговоровВидео

19:20

Помощь США может прекратиться: эксперт рассказал, чем это грозит

19:18

У Шойгу пожаловались на "прилет" по группе российских пропагандистов

19:14

"Путинизм без Путина": кто будет править Россией после войнымнение

19:10

Сплошной каток на дорогах и сумасшедший ветер: Украину накрывает сильный шторм

19:01

Путин собрался долго воевать и поменял тактику: Данилов назвал цель Кремля

18:57

"Понимает только язык силы": ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель - Умеров

18:43

Тогда мы жили дружно: беглый Дивеев-Церковный выдал ностальгический бред про совок

18:20

ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов

18:15

Как сейчас выглядит Юлия Тимошенко в реальной жизни - свежие фото

18:13

Заседание "Рамштайна": Запад создает коалицию и выделит Украине системы ПВО

17:54

Одна партия заблокировала законопроект о медицинском каннабисе: на рассмотрение уйдут месяцы

17:49

Головоломка для веселых и находчивых: нужно за 7 секунд найти овечку

17:48

"Риск существует всегда": возможна ли заморозка войны в Украине - Загородний

17:17

"У него есть все шансы": Ирина Билык рассказала про свидания с новым женихомВидео

17:06

Уже ощущается дефицит оружия: ВСУ готовятся к тяжелой зиме - The Times

16:51

Освобождение Левобережья: жители встречают бойцов ВСУ со слезами на глазахВидео

16:42

Саммит G20 стартовал с "трюков" Китая и США, Путин отличился новым бредомВидео

16:26

"Они защищают Украину, говоря на языке захватчика": Бенюк поддержал Фарион в языковом скандале

Реклама
16:26

На левобережье Херсонщины – переполох: оккупанты РФ тушуются, их охватил страх

16:24

ВСУ нанесли сокрушительные потери российским войскам под Авдеевкой

16:10

Крайне неприятные события: МО Британии прокомментировало бои на левобережье

15:57

Ударом морских дронов уничтожен командир десантного катера РФ проекта "Серна"

15:48

Россияне "разнесли" слухи о поставке Арменией "Точек-У" Украине

15:30

Путин копирует Сталина, который устроил Голодомор в Украине – легендарный историк

15:14

Легче не придумать: улетный салат на Рождество за 5 минут - рецептВидео

15:12

Не будет здоровья и начнутся проблемы: старые приметы 24 ноября

15:03

У Путина разработали план "полной анархии" в Украине: Данилов раскрыл детали

15:00

Временный пропуск: Словакия разблокировала движение украинских грузовиков

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять