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Взлетит стоимость водки, коньяка и вина: в Украине резко повышают цены на алкоголь

Алексей Тесля
12 августа 2023, 02:35
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Произойдет повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.
водка
В Украине повышают цены на алкоголь / УНИАН

Минимальные цены на алкоголь в Украине будут повышены, сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что ставки акцизного налога на алкоголь выросли еще в 2017 году. Из-за этого государство недополучает налоги, а покупателям массово реализуют фальсификат, говорится в сообщении на сайте Минэкономики.

Отмечается, что правительство 9 августа приняло соответствующее постановление. В документе указано, что произойдет повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

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В Минэкономики утверждают, что для защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и снижения доли теневой экономики, Кабинет Министров повысил минимальные цены на алкоголь.

В частности, розничные цены увеличат:

  • на водку и ликероводочные изделия - на 14,0-19,41%;
  • на виски, ром и джин – на 6,5-6,6%;
  • на коньяк (бренди) – на 12,3-29,1%;
  • вина с добавлением спирта, игристые – на 7,1-13,3%.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

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