В Украине резко изменилась цена на автоказ: сколько стоит сейчас

Стоимость автогаза в Украине меняется на глазах.

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В Украине резко изменилась цена на автоказ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

С ноября по декабрь украинские автомобилисты не могли не заметить резкого подорожания автогаза. Однако в декабре цена на топливо продолжила странно меняться. На этот раз - снижаться. Об этом сообщает консалтинговая группа "А-95".

Как изменилась цена на автогаз

С начала декабря автогаз подешевел в среднем на 6,97 грн за литр. То есть, сразу на 19%. В целом, по стостоянию на 29 декабря, средняя стоимость топлива на АЗС составляет 29,83 грн за литр, а в некоторых других сетях цены колеблются от 28,45 грн до 30,99 грн.

Изменение стоимости автогаза в Украине / enkorr

По данным консалтинговой группы, самый дешевый автогаз сейчас продается на заправках Авантаж 7, там он стоит 28,45 грн/литр.

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Также достаточно дешево можно купить на следующих заправках:

Green Wave, Олас - 28,5 грн/л

Luxwen - 28,59 грн/л;

БРСМ-Нафта - 28,68 грн/л

При этом, самые высокие цены остаются на АЗС SOCAR , там газ стоит 30,99 грн. На ОККО и WOG стоимость составляет 30,49 грн и 30,48 грн за литр.

Больше всего подешевел автогаз в сети Авиас - на 10,71 грн за литр, то есть до 29,25 грн. Остальные сети снизили цены на 4,7-5 грн.

Стоимость автогаза / скриншот

Стоимость топлива в Украине

Напомним, в последний месяц осени стоимость автогаза стремительно росла. Только с 6 по 10 ноября цена на "голубое топливо" выросла на 1, 65 грн. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Затем, в конце ноября директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что о завершении кризиса на рынке автогаза в Украине говорить пока рано. Из-за блокады польской границы газ продолжал дорожать и исчезать из АЗС.

Однако уже к концу декабря цены на сжиженный газ и бензин продолжают падать из-за цены на нефть на мировом рынке и из-за того, что украинские компании смогли обойти блокаду границы со стороны Польши и нивелировать дефицит. Об этом в эфире телемарафона сообщил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

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