В Украине исторического рекорда достигла цена на важный подукт: что будет дальше

Цены молочной продукции выросли на треть и растут без остановки.

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В Украине исторического рекорда достигла цена на важный подукт / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Второе полугодие 2023 года ознаменовалось для Украины значительным ростом цены на молоко, которое является одной из самых важных составляющих молочных продуктов. Однако стоимость возросла не только в гривне, но и в евро. Об этом рассказали в Сообществе молочных предприятий Украины.

Как выросла цена на молоко в Украине

Согласно экспертному анализу изменений стоимости в 2023 году, во втором полугодии прошлого года стоимость молочного сырья выросла и в гривне, и в евро. В частности, за один только декабрь цена превысила 15 грн за килограм. Важно отметить, что еще в июле стоимость молоко-сырья составляла в среднем 11,6 грн за килограм. Следственно, произошло подорожание практически на 30%.

Как выросла цена на молоко в евро

Также стоимость молоко-сырья в перерасчете на евро с учетом среднеевропейских базисов поставки (41,4 евро/100 кг) стала самой высокой за последние десять лет.

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За эти года подобная стоимость наблюдалась только один раз - в ноябре 2021 года, тогда это было последствием ревальвации гривны. Однако в 2021 году после такого повышения, цены вернулись в привычное русло, чего нельзя сказать о 2023 году.

В декабре прошлого года стомость возрасла ещё на 2% и побила исторический максимум.

Последствия подорожания молока

Подорожание молоко-сырья привело к тому, что на смену 70% стоимости от среднего показателя ЕС (в частности, Польши) в мае-апреле, пришли 90% от этого показателя в октябре. К тому, же, разница в стоимости продолжает сокращаться.

По словам экспертов, эти события имеют негативное влияние на доступность молочной продукции отечественного производства, и, как следствие, на их конкурентноспособность. По итогу, уровень трат населения Украины на этот вид продуктов также повышается.

Подорожание продуктов в Украине

Как сообщал Главред, за 2023 год ряд продуктов в Украине существенно подорожал. Средние цены на продукты питания в декабре 2023 года были выше на 4% от тех, которые были в декабре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстата).

Также, в Украине резко поднялись цены на картофель. Стоимость выросла из-за отсутствия хранилищ для хранения этой сельскохозяйственной культуры. Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Но это не конец, уже в январе может подорожать ещё один ряд важных овощей и фруктов. Незначительное подорожание, в частности, прогнозируется для картофеля, капусты, моркови, свеклы и т.п. Наибольшее подорожание среди овощей прогнозируется для лука, среди фруктов – для яблок.

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