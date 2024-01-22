Украинцев пытаются объегорить на покупках: как не обмануться в супермаркетах

Чтобы получить от покупателей больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие трюки со стоимостью товаров.

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Надо внимательно следить за ценами в супермаркетах / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Для того, чтобы получить от клиентов как больше денег, супермаркеты и магазины нередко используют мелкие трюки со стоимостью товаров. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

К примеру, есть информация, что торговцы специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу. При этом сам покупатель может ничего и не заметить, ведь в каждом из многих случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек.

Работает же "схема" по принципу округления. То есть :

видео дня

сумму, менее 5 копеек должны "простить" покупателю;

более 5 копеек имеет право оставить себе магазин.

"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – объясняют аналитики.

Как не дать себя обмануть

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться без наличности ‒ банковской картой.

"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – советуют эксперты.

Цены на продукты

Ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.

Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.

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