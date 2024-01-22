Украинцев пытаются объегорить на покупках: как не обмануться в супермаркетах

Для того, чтобы получить от клиентов как больше денег, супермаркеты и магазины нередко используют мелкие трюки со стоимостью товаров. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".
К примеру, есть информация, что торговцы специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу. При этом сам покупатель может ничего и не заметить, ведь в каждом из многих случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек.
Работает же "схема" по принципу округления. То есть :
- сумму, менее 5 копеек должны "простить" покупателю;
- более 5 копеек имеет право оставить себе магазин.
"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – объясняют аналитики.
Как не дать себя обмануть
Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться без наличности ‒ банковской картой.
"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – советуют эксперты.
Цены на продукты
Ранее сообщалось, что в Украине подорожают важные овощи и фрукты. Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.
Также ранее сообщалось, что в Украине подорожал стратегически важный продукт. К концу весны стоимость овоща будет расти из-за дополнительных затрат на хранение во время сильных морозов.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Проучил семью: мужчина приехал на собственные похороны, момент попал на видео
- Девушка попала в больницу после того, как регулярно зажигала ароматические свечи
- Подарки, которые никогда нельзя дарить: как не попасть в неловкую ситуацию