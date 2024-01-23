Не все выпущенные ракеты РФ достигли целей: в ВСУ назвали главные причины

Юрий Игнат отметил, что качество российского вооружения значительно ухудшилось, из-за чего российские ракеты могут не достигать поставленных целей и падать.

https://glavred.info/ukraine/ne-vse-vypushchennye-rakety-rf-dostigli-celey-v-vsu-nazvali-glavnye-prichiny-10535531.html Ссылка скопирована

Некоторые ракеты рф снова не долетели до целей / Коллаж Главред, фото: фото t.me/synegubov, скриншот из видео, УНИАН

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат указывает, что из 20 ракет, которые были выпущены в сторону Украины 23 января и не были перехвачены противовоздушной обороной, часть не достигла своих целей. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, это объясняется, в частности, устарелостью российского оружия и другими факторами, которые повлияли на их точность и эффективность.

Юрий Игнат также напомнил последние заявления главы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилла Будадова о значительном ухудшении качества российского оружия.

видео дня

"Вы видите, что ракеты частенько падают в Каспии - там, где их запускают, над морем, где можно скрыть, что она падает. Но вот когда ракеты падают в российские села, этого уже не скроешь. Также на оккупированной территории недавно упала", - пояснил Игнат.

Он также отметил, что российские ракеты не достигают своих целей не только исключительно из-за технических проблем, а также из-за использования Силами обороны Украины средств радиоэлектронной борьбы.

"Если они летят в одну из областей, чтобы поразить тот или иной объект, падают где-то в поле, мы не можем ее к категории "сбитых" отнести. Есть на вооружении Сил обороны средства радиоэлектронной борьбы, которые тоже влияют на то, чтобы подавить навигацию той или иной цели. Вы знаете, что высокоточное оружие идет по спутниковой навигации к своей цели. Если удачно применить это оружие, то можно его [цель] подавлять. Таким образом ракета не станет менее опасной. Она будет сбита с маршрута и если попадет где-то в поле, то это будет идеально", - добавил Игнат.

Ракетный обстрел Украины 23 января

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на очередной террористический обстрел Украины со стороны РФ.

Во время сегодняшней ракетной атаки войска РФ в основном использовали ракеты с баллистической траекторией, но не все они достигли своих целей, сообщил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

23 января 2024 года Украина подверглась комбинированному ракетному удару со стороны российских оккупантов. Воздушные силы зафиксировали в целом 41 средство воздушного нападения противника в течение этой ночи.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.