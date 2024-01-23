'Цель достигнута': путинские приспешники цинично прокомментировали атаку по Украине

Утром 23 января российские войска совершили массированную ракетную атаку по территории Украины. Целью российских ракет были жилые дома в Харькове, Киеве и на Днепропетровщине, а также критическая инфраструктура на Сумщине.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - цинично заявили Минобороны страны-террористки.
По версии российского Минобороны, объекты военно-промышленного комплекса, производящие ракеты и комплектующие, располагались в жилых многоэтажках. Российское военное ведомство похвасталось достижением цели удара, в результате которого погибли мирные жители.
"Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества", - заявили в Минобороны оккупантов.
Атака привела к разрушению жилых зданий, а также существенным повреждениям социальных и критических объектов инфраструктуры. В результате ракетного удара погибли пять мирных жителей и десятки пострадали. При этом российское военное ведомство выразило свое удовлетворение от достижения цели удара.
В то же время спикер президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что армия оккупантов не наносит ударов по гражданским объектам.
"Российские военные" не бьют по социальным объектам и жилым кварталам - в отличие от киевского режима", - цинично сказал приспешник Путина.
Ракетный удар по Украине 23 января
Напомним, утром 23 января российские оккупанты запустили ракеты по Украине, в результате чего объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет двух бортов Ту-22мс с аэродрома Шайковка, а также двух Ту-22МС в воздушном пространстве РФ с аэродрома Оленья.
Ракетный удар оккупанты нанесли по Киеву. Мэр столицы Кличко сообщил о семи пострадавших в результате атаки. В городе повреждения получили жилые и нежилые здания, а также автомобили.
Как сообщал Главред, ракетный удар потерпел также Харьков. Под атаку попали гражданские и жилые объекты. Мэр города сообщил о поврежденных жилых домах в частном секторе. Кроме этого, россияне разрушили санаторную школу для больных детей и оздоровительный лагерь в Балаклее. Одна из ракет попала в газопровод.
Читайте также:
- 20 баллистических и крылатых ракет: власти Киева озвучили детали удара по столице
- "Были попадания": в ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине
- Удар РФ по Харькову: возросло количество жертв, тысячи жителей без света и тепла