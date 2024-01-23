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"Цель достигнута": путинские приспешники цинично прокомментировали атаку по Украине

Руслана Заклинская
23 января 2024, 14:33
В Минобороны РФ довольны результатами ракетной атаки, которая унесла жизни по меньшей мере пятерых украинцев и привела к многочисленным убыткам.
'Цель достигнута': путинские приспешники цинично прокомментировали атаку по Украине
У Путина прокомментировали утреннюю атаку по Украине / Коллаж: Главред, фото: КМВА, facebook.com, УНИАН

Утром 23 января российские войска совершили массированную ракетную атаку по территории Украины. Целью российских ракет были жилые дома в Харькове, Киеве и на Днепропетровщине, а также критическая инфраструктура на Сумщине.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - цинично заявили Минобороны страны-террористки.

По версии российского Минобороны, объекты военно-промышленного комплекса, производящие ракеты и комплектующие, располагались в жилых многоэтажках. Российское военное ведомство похвасталось достижением цели удара, в результате которого погибли мирные жители.

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'Цель достигнута': путинские приспешники цинично прокомментировали атаку по Украине
В Минобороны РФ удовлетворены утренней атакой по Украине / Фото: скриншот

"Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества", - заявили в Минобороны оккупантов.

Атака привела к разрушению жилых зданий, а также существенным повреждениям социальных и критических объектов инфраструктуры. В результате ракетного удара погибли пять мирных жителей и десятки пострадали. При этом российское военное ведомство выразило свое удовлетворение от достижения цели удара.

В то же время спикер президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что армия оккупантов не наносит ударов по гражданским объектам.

"Российские военные" не бьют по социальным объектам и жилым кварталам - в отличие от киевского режима", - цинично сказал приспешник Путина.

Ракетный удар по Украине 23 января

Напомним, утром 23 января российские оккупанты запустили ракеты по Украине, в результате чего объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет двух бортов Ту-22мс с аэродрома Шайковка, а также двух Ту-22МС в воздушном пространстве РФ с аэродрома Оленья.

Ракетный удар оккупанты нанесли по Киеву. Мэр столицы Кличко сообщил о семи пострадавших в результате атаки. В городе повреждения получили жилые и нежилые здания, а также автомобили.

Как сообщал Главред, ракетный удар потерпел также Харьков. Под атаку попали гражданские и жилые объекты. Мэр города сообщил о поврежденных жилых домах в частном секторе. Кроме этого, россияне разрушили санаторную школу для больных детей и оздоровительный лагерь в Балаклее. Одна из ракет попала в газопровод.

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Минобороны РФ Дмитрий Песков война России и Украины ракетный удар
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