На юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой: генерал назвал направление

ВСУ стойко держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.

https://glavred.info/ukraine/na-yuge-vsu-peremololi-sotni-rossiyan-vmeste-s-tehnikoy-general-nazval-napravlenie-10535525.html Ссылка скопирована

Александр Тарнавский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, АрміяInform

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях", - сообщил в Telegram командующий ОСГВ бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он уточнил, что общие потери врага за прошедшие сутки составили 416 человек и 110 единиц военной техники. В частности:

видео дня

6 танков;

16 ББМ;

18 артсистем;

38 БпЛА;

27 автомобилей;

2 единицы специальной техники;

5 складов боеприпасов.

Подробности боев

Как сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками была отбита атака врага в районе Работино Запорожской области.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.