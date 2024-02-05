РФ увеличивает расходы на войну: в разведке раскрыли, откуда Россия получает средства

Правительству РФ придется рассмотреть другие меры политики для финансирования запланированных расходов.

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Сколько РФ тратит на войну против Украины / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: видео

В отчете Министерства обороны Великобритании сообщили, что правительство России имеет амбициозные планы по увеличению военных расходов в 2024 году - на 26%.

В разведке считают, что это основывается на оптимистичных ожиданиях увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как ожидается, увеличатся почти на 25%.

Однако запланированный целевой показатель доходов России на 2024 год вряд ли будет достигнут, как предусмотрено бюджетным планом. Вполне возможно, что правительству придется рассмотреть другие меры политики для финансирования запланированных расходов.

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По данным британской разведки, правительству России придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить внутренние налоги и долг для финансирования запланированных расходов.

"Такая политика почти наверняка негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, с учетом инфляционного давления или ограничения будущего экономического роста. Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния российского народа, но он все чаще используется для финансирования вторжения в Украину", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что Владимиру Путину хватит валютных резервов еще на три года войны. У России остался значительный запас прочности, во многом благодаря остаткам российских резервов, номинированных в китайских юанях.

Военный эксперт Павел Нарожный определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте. По его словам, у оккупантов возможны лишь тактические успехи, то есть продвижение на несколько сотен метров.

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