Путину хватит валютных резервов еще на три года войны — Bloomberg

Россия сможет продолжать войну с Украиной около трех лет, если не случится драматичного сокращения нефтяных доходов Кремля.
К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg и одного из крупнейших инвестбанков мира — Citibank, проанализировав текущий уровень доходов и расходов и смоделировав различные сценарии развития санкционного давления.
При этом были проанализированы объемы российских резервов, которые Москва может направить на погашение дефицита бюджета.
Издание отмечает, что у России остался значительный запас прочности, во многом благодаря остаткам российских резервов, номинированных в китайских юанях, — эта часть не попала под западные санкции и по-прежнему доступна для российских властей.
Аналитики Bloomberg прогнозируют, что сохранение текущего статус-кво, то есть продажи российской нефти по цене в районе $50 за баррель, позволит российским властям относительно безболезненно для страны продолжать военные действия на протяжении трех лет, покрывая дефицит бюджета из имеющихся источников.
Вместе с тем Citibank дает чуть более жесткий прогноз — 2,5 года относительно безболезненной жизни для российского бюджета и, соответственно, государства.
При этом издание признает, что их прогноз не учитывает другие возможности российских властей финансировать дефицит бюджета. Речь идет о новых налогах на российский бизнес, включая разовые выплаты в пользу бюджета, а также возможности Минфина занимать деньги на внутреннем рынке.
Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.
По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, — ред.).
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.
В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
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