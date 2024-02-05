РФ стягивает технику под Купянск: в СНБО предупредили об угрозах на фронте

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска.
Коваленко отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.
"Особенно те, кто принимает решение о помощи. И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже. Утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может казаться некоторым кандидатам в президенты. Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что Путин никогда не пойдет на условия. Его цель - уничтожение Украины", - отметил Коваленко в своем Telegram-канале.видео дня
Ситуация на Купянском направлении
Напомним, что Александр Сырский сообщил о важном решении на Купянском направлении. Он отметил, что российское военно-политическое командование продолжает перебрасывать на Купянское направление резервные подразделения для наступления.
ВСУ "похоронили" весь парк бронетехники РФ под Купянском. В сети появились первые кадры последствий попытки захватить российскими оккупантами села Табаевка на Купянско-Лиманском направлении. В кадр попали по меньшей мере пять разбитых танков.
Аналитики ISW сообщили, что россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска. Представитель украинских сил на Лиманском направлении сообщил о том, что оккупанты ведут наступление пехотой с поддержкой бронетехники.
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