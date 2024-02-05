РФ стягивает технику под Купянск: в СНБО предупредили об угрозах на фронте

Коваленко считает, что утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года.

https://glavred.info/ukraine/rf-styaguye-tehniku-pid-kup-yansk-v-rnbo-poperedili-pro-zagrozi-na-fronti-10539041.html Ссылка скопирована

Ситуация на Купянском направлении обостряется / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска.

Коваленко отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

"Особенно те, кто принимает решение о помощи. И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже. Утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может казаться некоторым кандидатам в президенты. Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что Путин никогда не пойдет на условия. Его цель - уничтожение Украины", - отметил Коваленко в своем Telegram-канале. видео дня

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что Александр Сырский сообщил о важном решении на Купянском направлении. Он отметил, что российское военно-политическое командование продолжает перебрасывать на Купянское направление резервные подразделения для наступления.

ВСУ "похоронили" весь парк бронетехники РФ под Купянском. В сети появились первые кадры последствий попытки захватить российскими оккупантами села Табаевка на Купянско-Лиманском направлении. В кадр попали по меньшей мере пять разбитых танков.

Аналитики ISW сообщили, что россияне захватили село на Харьковщине и имеют успех в районе Купянска. Представитель украинских сил на Лиманском направлении сообщил о том, что оккупанты ведут наступление пехотой с поддержкой бронетехники.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.