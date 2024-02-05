Сорвали планы врага: Сырский посетил передовую и сообщил об успехе на востоке

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский снова посетил передовую. Он рассказал о достижениях ВСУ на востоке и наградил украинских военных, которые отличились в ходе боев против российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Сухопутных войск.
По словам Сырского, Силам обороны Украины удалось сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов. Кроме того, он добавил, что украинские военные предотвратили продвижение российских оккупационных войск и создали условия для дальнейшего освобождения территории Украины от врага.
"Защитники Восточного фронта наносят врагу непоправимые потери и надежно держат рубежи обороны", - говорится в сообщении.видео дня
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александр Сырский вручил украинским защитникам государственные и ведомственные награды за их мужество, жертвенность и героизм.
Ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский, в интервью итальянскому телеканалу RAI, не охарактеризовал ситуацию на поле боя как "патовую". Он отметил, что контрнаступление на юге находится в "стагнации". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Аналитик Эндрю Перпетуа отметил, что по сравнению с 2022-2023 годами нынешние потери российской техники на фронте резко возросли. Это может привести к тому, что уже через полгода у оккупантов может закончиться боевая техника.
Российские оккупанты продвинулись на севере города Авдеевка в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои. Об этом сообщили аналитики Deep State.
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