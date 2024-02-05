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Сорвали планы врага: Сырский посетил передовую и сообщил об успехе на востоке

Юрий Берендий
5 февраля 2024, 14:05обновлено 5 февраля, 15:02
Сырский отметил, что Силы обороны Украины на востоке наносят противнику значительные потери и продолжают удерживать линию обороны.
Сорвали планы врага: Сырский посетил передовую и сообщил об успехе на востоке
Украинские военные имеют значительные успехи на востоке / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский снова посетил передовую. Он рассказал о достижениях ВСУ на востоке и наградил украинских военных, которые отличились в ходе боев против российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Сухопутных войск.

По словам Сырского, Силам обороны Украины удалось сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов. Кроме того, он добавил, что украинские военные предотвратили продвижение российских оккупационных войск и создали условия для дальнейшего освобождения территории Украины от врага.

"Защитники Восточного фронта наносят врагу непоправимые потери и надежно держат рубежи обороны", - говорится в сообщении.

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Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александр Сырский вручил украинским защитникам государственные и ведомственные награды за их мужество, жертвенность и героизм.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский, в интервью итальянскому телеканалу RAI, не охарактеризовал ситуацию на поле боя как "патовую". Он отметил, что контрнаступление на юге находится в "стагнации". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Аналитик Эндрю Перпетуа отметил, что по сравнению с 2022-2023 годами нынешние потери российской техники на фронте резко возросли. Это может привести к тому, что уже через полгода у оккупантов может закончиться боевая техника.

Российские оккупанты продвинулись на севере города Авдеевка в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои. Об этом сообщили аналитики Deep State.

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война в Украине Александр Сырский
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