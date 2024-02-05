Сорвали планы врага: Сырский посетил передовую и сообщил об успехе на востоке

Сырский отметил, что Силы обороны Украины на востоке наносят противнику значительные потери и продолжают удерживать линию обороны.

https://glavred.info/ukraine/sorvali-plany-vraga-syrskiy-posetil-peredovuyu-i-soobshchil-ob-uspehe-na-vostoke-10539125.html Ссылка скопирована

Украинские военные имеют значительные успехи на востоке / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский снова посетил передовую. Он рассказал о достижениях ВСУ на востоке и наградил украинских военных, которые отличились в ходе боев против российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Сухопутных войск.

По словам Сырского, Силам обороны Украины удалось сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов. Кроме того, он добавил, что украинские военные предотвратили продвижение российских оккупационных войск и создали условия для дальнейшего освобождения территории Украины от врага.

"Защитники Восточного фронта наносят врагу непоправимые потери и надежно держат рубежи обороны", - говорится в сообщении. видео дня

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александр Сырский вручил украинским защитникам государственные и ведомственные награды за их мужество, жертвенность и героизм.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский, в интервью итальянскому телеканалу RAI, не охарактеризовал ситуацию на поле боя как "патовую". Он отметил, что контрнаступление на юге находится в "стагнации". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Аналитик Эндрю Перпетуа отметил, что по сравнению с 2022-2023 годами нынешние потери российской техники на фронте резко возросли. Это может привести к тому, что уже через полгода у оккупантов может закончиться боевая техника.

Российские оккупанты продвинулись на севере города Авдеевка в Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои. Об этом сообщили аналитики Deep State.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.