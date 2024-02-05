'Не все так просто': в ВСУ рассказали о перспективах освобождения Крыма

Преимущество в воздухе - это ключ к успеху в любой наступательной или оборонительной операции, считает Игнат.

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В ВСУ рассказали об освобождении Крыма / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что враг продолжает иметь немалое преимущество в воздухе. Поэтому нужно постоянно наносить удары дальнобойным и технологическим вооружением. В этом ключ к победе, в частности, освобождение Крыма.

Игнат в интервью на Youtube-канале рассказал, что любые действия оборонительные или наступательные должны осуществляться при непосредственно достижении преимущества в воздухе.

"Преимущество в воздухе - это ключ к успеху в любой наступательной или оборонительной операции. Очень много было ожиданий Запада и наших относительно, как его назвали, контрнаступления. Я, кстати, это слово даже не употреблял. Я употребляю - наступательные и оборонительные действия, потому что на разных направлениях у нас были разные задачи", - говорит он. видео дня

Спикер объясняет, что десантирование может проводиться различными методами.

"Можно и морским путем десантировать, перевезти, как форсирование Днепра сейчас допустим проходит. Но сколько вы людей сможете десантировать, если вас будут встречать огнем, все простреливается? Не все так просто. Надо врагу удары наносить постоянно дальнобойным вооружением и технологическим вооружением", - добавил он.

Напомним, что в ВСУ рассказали о мощном ударе по главной авиабазе РФ в Крыму. Юрий Игнат сообщил, что в результате атаки накануне были поражены определенные объекты на полуострове - на аэродроме "Бельбек".

В ГУР раскрыли детали дерзкой операции в Крыму. В разведке отметили, что поисково-спасательная операция российских оккупантов после поражения корабля по предварительной информации не имела успеха.

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