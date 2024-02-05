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У оккупантов может закончиться оружие, армия РФ "захлебнется" в Украине - Forbes

Юлия Закрепа
5 февраля 2024, 11:59
Производство новой бронетехники в РФ продолжает отставать, поэтому россияне все еще преимущественно ездят на старых машинах.
У оккупантов может закончиться оружие, армия РФ 'захлебнется' в Украине - Forbes
ВСУ уничтожает оккупантов и технику РФ / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: видео

Аналитик Эндрю Перпетуа заявил, что по сравнению с 2022-2023 годами нынешние потери российской техники на фронте резко возросли. Это грозит тем, что уже через полгода у оккупантов может закончиться боевая техника.

Журналисты издания Forbes привели данные аналитика Перпетуа, который подсчитывает потери транспортных средств и публикует ежедневный список украинской и российской армий. Он отметил, что для ВС РФ в воскресенье был установлен рекорд по уничтоженной и подбитой технике, суммировав потери за субботу.

Авторы издания обращают внимание, что "производство новой бронетехники в РФ продолжает отставать, поэтому россияне все еще преимущественно ездят на старых машинах времен холодной войны, которые они вытащили из долгосрочного хранения, однако эти запаи ограничены".

видео дня

"Проблема, конечно, заключается в том, что в этом году россияне теряют все больше и больше транспортных средств быстрее, чем когда-либо. Согласно воскресному отчету Перпетуа, они потеряли 13 БМП, а также боевые машины БТР за один день. Это означает, что месячный уровень потерь БМП приближается к 400. В пять раз больше, чем мы наблюдали в 2022 и 2023 годах. При нынешних темпах у России нет двухлетнего резерва боевых машин. Возможно, у него есть шестимесячный резерв", - говорится на сайте информационного агентства.

Ситуация на фронте: наступление РФ

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов рассказал об опасных этапах войны. Продвижение, которые у них есть на сегодняшний день - это две-три позиции, 200-300 метров. И поэтому Путин рассказывает, что наступление имеет успехи.

Генштаб Эстонии предупредил об угрозе наступления россиян на границе с Харьковской областью. Ээро Ребо отметил, что Украина осуществила несколько ударов по объектам, которые расположены на территории России и далеко от линии фронта.

Военный Нацгвардии сообщил, что РФ пошла в наступление на трех направлениях. Враг наращивает силы и средства, а также увеличил удары КАБами, одновременно активизировался на Бахмутском, Авдеевском и Сватовском направлениях.

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