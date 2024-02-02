Наступление РФ на границе с Харьковщиной: Генштаб Эстонии предупредил об угрозе

В Генштабе Эстонии считают, что российские войска могут атаковать приграничные районы Харьковской области, чтобы оттянуть украинские войска.

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Россияне могут начать наступательные операции на границе с Харьковщиной / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

На данный момент российские войска сохраняют инициативу в войне против Украины, но несмотря на все усилия они не могут достичь существенного прогресса. Режим российского диктатора Владимира Путина "очень далек" от достижения своих военных целей. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Ээро Ребо, сообщает ERR.

Он также отметил, что Украина осуществила несколько ударов по объектам, которые расположены на территории России и далеко от линии фронта.

"В течение нескольких недель атакам подвергалась российская энергетическая инфраструктура, но вполне очевидно, что это также и военные объекты. Это было в Крыму, Орле, Краснодарском крае, Брянской, Рязанской, Ленинградской и Нижегородской областях", - сказал Ребо.

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По его словам, ситуация на северном направлении фронта остается стабильной. Российские Вооруженные силы продолжают показывать значительную активность в Курской и Брянской областях и, вероятно, рано или поздно попытаются наступать с этих территорий, указывает он.

Ребо подчеркнул, что Россия продолжает осуществлять разнообразные атаки с использованием бронетехники на Луганском и северо-восточном направлениях. На Купянском и Лиманском направлениях Россия также активно использует авиацию и артиллерию, однако, по словам полковника, несмотря на инициативу России, прогресс является очень малым.

По его словам, есть вероятность того, что в ближайшие недели российское командование может прибегнуть к наступлению на границе с Харьковской областью, с целью "еще больше привлечь украинские силы к обороне границы".

Ребо отметил, что основные усилия России на Донецком направлении направлены на захват Авдеевки. Активные боевые действия также продолжаются на Бахмутском и Донецком направлениях.

"В течение некоторого времени в Авдеевке были сигналы о том, что внутри населенного пункта были замечены маневренные или разведывательные подразделения. Но они не смогли организовать осаду украинцев. По сути, там идут ожесточенные бои, но тактическая ситуация особо не изменилась", - сказал Ребо.

Глава Генштаба Эстонии отметил, что на Запорожском и Херсонском направлениях российская армия продолжает атаковать территории, которые были освобождены Силами обороны Украины. Он добавил, что украинские войска продолжают удерживать плацдарм, созданный на берегу Днепра, где продолжаются бои.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты непрерывно пытаются занимать позиции внутри домов в самом городе Авдеевка, для этого они двигаются группами по несколько человек. В то же время Вооруженные силы Украины очень нуждаются в боеприпасах, которых не хватает. Об этом рассказал Роман Погорелый, соучредитель проекта DeepState.

В боях за Авдеевку Донецкой области Вооруженные силы Украины ликвидировали командира батальона Редут оккупантов РФ Павла Фролова.

На Бахмутском направлении линия фронта остается динамичной, некоторые позиции переходят из рук в руки. Наиболее напряженными точками являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещеевка. Об этом сообщил полковник, командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ Сергей Сидорин.

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