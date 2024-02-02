Подрывает эффективность войск: в британской разведке назвали главную проблему РФ

В британской разведке отмечают, что в российской армии процветает коррупция, которая значительно подрывает ее эффективность в войне против Украины.

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В британской разведке назвали главную проблему для российских войск / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Коррупция в российских вооруженных силах уже давно является серьезной проблемой, которая значительно подрывает их эффективность. Существует маловероятный шанс, что россиянам удастся значительно уменьшить уровень коррупции. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

"Вполне вероятно, что коррупция существенно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь незначительный шанс, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции".

В сообщении подчеркивается, что в ходе исследования российского независимого издания "Верстка" были выявлены коррупционные схемы и система взяточничества, которые используют российские военнослужащие и их командиры. Взятки получали или требовали за различные "услуги", такие как отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительские права, избежание дисциплинарных взысканий за использование смартфонов или пьянство.

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"После февраля 2022 года набор "услуг" был расширен и стал включать справки о травмах, награды за участие в "специальной военной операции" и уклонение от отправки на боевое задание. Эта деятельность может быть очень прибыльной для коррумпированных офицеров", - отмечают в разведке и приводят расценки на эти "услуги": от 40 тыс. рублей за уклонение от отправки на передовую до 1 млн рублей за справку о травме.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, украинским военным удалось уничтожить российский ракетный катер "Ивановец" с помощью морских дронов собственного производства, сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко отметил, что Россия может попытаться отрезать Украину от Черного моря и повторно атаковать Киев.

За три месяца наступления в Украине, которое российские оккупанты начали в ноябре 2023 года и продолжают и сейчас, они понесли рекордные потери в личном составе и технике. При этом захватчикам не удалось достичь значительных результатов на фронте, отмечает военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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